Und alle, die das wissen, kommen. Auch dann, wenn der Wettergott es mal nicht so gut mit den Laternenläufern meint. Wie immer traf man sich vor der Grundschule Borchs-

höhe, um gemeinsam mit dem Spielmannszug der Freien Turner Blumenthal, durch die Straßen zu ziehen und Laternenlieder zu singen. Besonders den ganz Kleinen konnte man ansehen, wie aufgeregt sie waren. Die Dunkelheit, die Musik, der geschmückte Bollerwagen mit dem dicken Kürbis und die bunten Laternen – alles das erlebt man nicht jeden Tag. Die Anwohner in den Straßen öffneten ihre Fenster und freuten sich über den bunten Zug, der im Dunkeln an den Häusern vorbei ging. Ziel war das Spielplatzhaus an der Apoldaer Straße. Dort warteten die Helfer mit warmen Punsch, Tee, Würstchen und selbst gebackenem Kürbisbrot. Und beim Weggehen freute sich der eine oder andere Teilnehmer schon auf die Veranstaltung im nächsten Jahr.