In diesem Jahr hatten sich erstmals der Bürger- und Heimatverein, die Kita sowie der Förderverein der Kita Berne gemeinsam um die Organisation des Laternenumzugs gekümmert. Gestartet wurde an der Kindertagesstätte Berne, und der gesamte Lauf wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Berne abgesichert. Auf dem wunderschön erleuchteten Breithof konnten sich alle Teilnehmer im Anschluss mit heißem Kakao, Kaltgetränken sowie heißer Bockwurst stärken und den Abend in gemütlicher Atmosphäre gemeinsam ausklingen lassen. Alle beteiligten Organisatoren waren über den positiven Verlauf der Veranstaltung sehr erfreut und erwägen schon jetzt eine mögliche Wiederholung im nächsten Jahr.