Baumbeleuchtung Winterlicht Aktion City marketing Fußgängerzone untere Reeder Bischoff Vegesack (Christian Kosak)

V. mit festlicher Deko und mehr als 50 000 Lichtern entlang des Wegs vom Bahnhof durch die gesamte Fußgängerzone.

Weihnachtsmarkt Vegesack an der Ellipse - Fußgängerzone (Christian Kosak)

Ein buchstäbliches Highlight ist der Winterwald mit seinen zwölf hochgewachsenen Nordmanntannen in der Gerhard-Rohlfs-Straße. Gleiches gilt für die drei großen ge-

schmückten Weihnachtsbäume am Bahnhofsvorplatz, auf dem Sedanplatz und am Hartmannstift. Ein Blickfang sind zudem sogenannte Deko-Inseln, etwa vor der Eis-laufhalle und der Almhütte. „Wir setzen die Elemente nicht einfach irgendwohin, sondern mit Liebe in Szene. Dadurch bekommen Plätze und andere markante Punkte einen tollen Glanz“, sagt Henrike Peitz vom Vegesack Marketing e.V. Komplettiert wird der Weihnachtsschmuck durch 60 Tannenbäume auf der Shoppingmeile, darüber hinaus durch acht prächtige Winterlichter: Bäume, die mit ganzjährig befestigten und gewissermaßen mitwachsenden Lichterketten versehen sind. Einfach schön!