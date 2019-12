Im Modehaus Kammann gibt es Kleidung hochwertiger Marken mit passenden Accessoires – und Gutscheine. (Christa Neckermann)

Gelb, Rot und Bunt wie Herbstlaub sind die derzeit dominierenden Farbtöne der Kleidungsstücke in den Regalen des Modehauses Kammann. In dem Fachgeschäft werden nicht nur Frauen und Männer fündig, die noch auf der Suche nach einem Weihnachtsoutfit sind, sondern auch diejenigen, die Präsente shoppen möchten. „Selbstverständlich bieten wir die Möglichkeit, Gutscheine zu verschenken“, sagt das Team. Statt Umtauschstress nach Weihnachten kann dann auf 1800 Quadratmetern Verkaufsfläche in Ruhe nach den Teilen Ausschau gehalten werden, die den Kleiderschrank auf den aktuellen Stand bringen.

Dabei steht dem modebewussten Kunden eine große Auswahl an Marken wie Tom Taylor Denim, Casamoda und Rabe, ergänzt durch das hauseigene Label Lichtblick, zur Verfügung.

Für die Experten ist Mode aber nur das eine, die dazu passenden Accessoires sind das andere. Daher ergänzen wärmende und schicke Teile von Codello, Barts und Fritzi aus Preußen das Sortiment. Jeder Tag bietet so neue Kombinationsmöglichkeiten.

Passend zum Fest hat das lokale Modehaus in der Poststraße 2 Hemden, Pullover und Strickjacken von Commander im Angebot. Zudem gewährt das Team 13 Prozent Rabatt auf alles.