Zweifarbig lackierte, winterfeste Felgen werden in dieser Saison erstmalig offiziell von den Herstellern angeboten. (Daniela Schilling)

Schnell verlegte sich das Tätigkeitsspektrum jedoch auf das Vulkanisierungshandwerk, also den Schwerpunkt Reifen, den das Unternehmen bis heute besitzt. „Vor ungefähr 30 Jahren kam dann noch das Kfz-Handwerk dazu“, erklärt Martin Minke. Seither bietet Point S Minke das gesamte Angebotsspektrum in Sachen Automobil.

Geführt wird der Familienbetrieb in der vierten Generation von Martin Minke. Seit 2001 ist der ausgebildete Industriekaufmann in geschäftsführender Tätigkeit im Unternehmen und auch sein Vater, Inhaber Ekkehard Minke, ist persönlich für die Kunden da. Gemeinsam mit ihrem Team kümmern sich die Kfz-Experten um alle Anliegen und Probleme in Sachen Pkw und Nutzfahrzeug. Dazu zählen Wartung und Inspektion ebenso, wie Reparaturen und Unfallinstandsetzungen. Bei Letztgenannten kümmert man sich auf Wunsch um die gesamte Abwicklung inklusive Kommunikation mit der Versicherung. Ebenfalls zum Angebot gehört der Glasservice, der die Reparatur und den Austausch von Fahrzeugscheiben umfasst. Ein stark frequentierter Service ist die Achsvermessung. Dieser wird auch von zahlreichen Autohäusern im Raum Bremen-Nord in Anspruch genommen, was für eine hohe Qualität der Achsvermessungsanlage und des Personals spricht.

Martin Minke weiß, dass viele seiner Kunden auch im Winter keine Abstriche bei der Optik ihrer Pneus machen wollen. Deshalb bietet der Reifen- und Kfz-Experte eine große Auswahl an modernen Felgemnodellen in aktuellen Designs. (Daniela Schilling)

Zum 14-köpfigen Team von Point S Minke gehören drei Meister und aktuell vier Auszubildende. Die Mitarbeiter sind an zwei Standorten tätig, denn neben dem Haupthaus an der Lindenstraße, wo sich hauptsächlich um Pkw und Motorräder gekümmert wird, gibt es seit 2003 noch einen weiteren Stützpunkt auf dem ehemaligen Vulkangelände. Dort liegt der Fokus auf Nutzfahrzeugen, Wohnmobilen, Transporten „eben alles, was größer ist“, so Martin Minke.

Jetzt mit dem Beginn der kalten Jahreszeit zeigt sich die besondere Stärke von Point S Minke, denn mit dem Herbst startet auch die Saison der neuen Räder. Dabei liegt der Schwerpunkt nicht nur im jahreszeitlichen Wechsel oder der Reparatur der Räder: Auch die Themen Individualität und Optik stehen im Fokus. So bietet das Unternehmen eine große Auswahl an Felgen in einer breiten Vielfalt an Designs. Das gilt auch für Winterräder: „Früher hatte man die Wahl zwischen einer Stahlfelge mit Radkappe und der schlichten silbernen Alufelge“, erklärt Martin Minke. Heute sei das jedoch anders. „Es gibt inzwischen eine große Auswahl, wobei die Farben silber, grau oder schwarz am gefragtesten sind. Auch sind polierte Varianten erhältlich, die mit einer Schutzlackierung versehen sind und deshalb auch bei winterlichen Bedingungen nicht leiden“, so Minke weiter. Eine Neuheit sind zweifarbige Modelle. Diese kommen in dieser Saison erstmalig mit drei Jahren Herstellergarantie auf den Markt, was von einer besondere Robustheit der Lackierung zeugt.

Laut Martin Minke geht der Trend der optisch ansprechenden Winterräder durch den gesamten Kundenkreis. Bei privaten Fahrzeughaltern seien die Felgen genauso gefragt wie bei Kunden, die ihren Pkw geschäftlich nutzen. Die gute Qualität zu bezahlbaren Preisen mache es jedem möglich sein Fahrzeug mit einer besonderen Felge aufzuwerten. Außerdem gehe der Trend zu großen Rädern. „Ursprünglich waren Winterräder kleiner als solche für den Sommer. Heute greift man aber verstärkt auf gleichgroße Modelle zurück oder auf solche, die nur minimal kleiner sind“, erklärt Minke. Das sähe nicht nur besser aus, sondern stelle auch eine gleichbleibende Fahrzeugleistung im Sommer wie Winter sicher.

Felgenberater zeigt Vorauswahl

Erhältlich sind die neuen Felgen für alle aktuellen Fahrzeugmodelle, in manchen Fällen auch für ältere Jahrgänge. Reifen hat die Fachwerkstatt in allen gängigen Größen auf Lager, Felgen werden aufgrund der großen Designvielfalt bestellt – ausgenommen Standardfelgen, die ebenfalls in einer begrenzten Stückzahl vorrätig sind. Von der Entscheidung für einen neuen Reifen samt moderner Felge bis zur fertigen Umsetzung dauert es in der Regel nicht länger als zwei Wochen. Eine Ausnahme ist die Hauptsaison, in deren Verlauf es durch die erhöhte Nachfrage auch mal zu deutlich längeren Wartezeiten kommen kann.

Wer sich im Vorfeld schlaumachen möchte, welche Felge für sein Auto infrage kommt und was den eigenen optischen Ansprüchen entspricht, kann den Online-Felgenberater nutzen. Dort kann man sich anhand der Schlüsselnummer des betreffenden Fahrzeugs eine erste Übersicht verschaffen. Die Feinabstimmung erfolgt dann allerdings direkt im Geschäft, denn ob die gewünschte Felge auch wirklich passt, kann nur geschultes Fachpersonal ermitteln. Die kompetente Beratung vor Ort gehört beim Angebot von Point S Minke also stets dazu.

Point S Minke, Lindenstr. 69, 28755 Bremen. Telefon: 04 21 / 65 95 10, E-Mail: point-s@minke-bremen.de, weitere Informationen im Internet unter www.point-s-minke.de.