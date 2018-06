Andreas Döhler sagt, er schäme sich manchmal für seine sächsische Heimat. (Katharina Poblotzki)

Mit seinem energetischen Spiel und seinem markanten Ausdruck sorgte er im Theater schon für Furore. Auch für seine Rolle im Drama „Die Hände meiner Mutter“ wurde er prämiert. Nun schickt sich Andreas Döhler an, sein Können im „Tatort“ unter Beweis zu stellen. Nach der diesjährigen Premiere in Weimar spielt der 44-Jährige im Münchner „Tatort: Freies Land“ (Sonntag, 3.6., 20.15 Uhr, ARD) einen Reichsbürger.

Eine Bewegung, die man nicht unterschätzen dürfe, so Döhler im Gespräch mit der Nachrichtenagentur teleschau: „Ein riesiges Heer von Reichsbürgern halte ich für unwahrscheinlich - aber von Einzelnen geht sicher eine Gefahr aus.“ Begegnet sei er zwar noch keinem, aber es könne sein, so der Wahlberliner, dass „sich unter den Menschen, die mit mir in der Schlange beim Bäcker stehen, ein durchgeknallter Deutscher befindet, der tausendmal gefährlicher ist, als die Menschen, mit denen Christian Lindner beim Bäcker steht.“

Andreas Döhler im Münchner "Tatort: Freies Land": Der 44-Jährige sagt, man dürfe die sogenannten Reichsbürger nicht unterschätzen. (BR/Claussen+Putz Filmproduktion GmbH/Hendrik Heiden)

Dass sich der Rechtsruck - auch durch die hohe Stimmenanzahl für die AfD - vor allem auch in seiner Heimat zeigt, habe den gebürtigen Sachsen „schockiert, aber nicht überrascht. In Sachsen und Ostdeutschland gab es schon immer ein massives Problem mit Rechtsradikalen“, so Döhler gegenüber der teleschau. „Ich lebte dort bis zum Ende der 90-er - zu der Zeit konnte man an manchen Tankstellen nicht anhalten, weil irgendwelche Nazis dir sonst das Auto zerschlagen hätten.“ Was er „persönlich nicht begreife, ist diese vorherrschende diffuse Angst vorm Fremden und diese fehlende Empathie. Viele sind selbst Mütter und Väter, und es ihnen dennoch egal, dass da Menschen in Schlauchbooten ersaufen.“

Mit Blick auf seine Herkunft gesteht Döhler: „Ich schäme mich manchmal, denn ich bin dort großgeworden. Andererseits kenne ich genug Leute, die im Osten leben und rechte Gedanken überhaupt nicht teilen.“ Mit den Rechten müsse man sprechen, so der Schauspieler, der seit letzter Spielzeit zum Berliner Ensemble gehört: „Man sollte mit ihnen diskutieren, sie beispielsweise nach ihren Ängsten fragen und zumindest versuchen, zu reden“. Im Gespräch mit der teleschau fügt Döhler an: „Allerdings nicht mit allen. Ich kann zum Beispiel nicht akzeptieren, wenn Freunde, Bekannte oder eben auch Unbekannte aufgrund ihrer Hautfarbe angegriffen oder diskriminiert werden.“