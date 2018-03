Am verkaufsoffenen Sonntag kann wieder gemütlich durch de Innenstadt gebummelt, nach Herzenslust eingekauft und bei der Stadttombola das Glück herausgefordert werden. (Björn Hake)

Dies will der Kaufmännische Verein Verden daher am 18. März gemeinsam mit dem ersten Verkaufsoffenen Sonntag des Jahres feiern.

Seit über 20 Jahren hat die Stadttombola ihren festen Platz in der Reiterstadt und genießt neben einem hohen Bekanntheitsgrad auch eine soziale, kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung. Sie steht unter dem Motto „Kinder – Kultur – Caritas“, das sowohl von der Bevölkerung als auch von Sponsoren gerne unterstützt wird und mit einer großen Eröffnung gefeiert werden soll. Wie in den Jahren

zuvor auch, können die Tombola­lose wieder an drei Standorten in der Fußgängerzone erworben werden. Mit etwas Glück gibt es tolle Preise zu gewinnen. Gleich drei Citroën C1, gesponsert vom Autohaus Kühn sind in diesem Jahr die Hauptgewinne.

Damit die kleinsten Besucher sich nicht langweilen und diese einen Riesenspaß haben, wird wieder ein tolles Kinderprogramm geboten. (Björn Hake)

Für den verkaufsoffenen Sonn-

­tag hat der Kaufmännische Verein zu Verden für ein buntes und abwechslungsreiches Programm gesorgt, um die Stadt im frühlingshaften Ambiente zu genießen. Von 13 bis 18 Uhr können die Besucher in den neuesten Frühlings- und Sommerkollektionen stöbern, sich für das anstehende Osterfest inspirieren lassen oder gemütlich die Einkaufsmeile entlang bummeln. Bei den ansässigen Gastronomiebetrieben lässt sich der Frühlingsanfang bei einer Tasse Kaffee oder dem ersten Eisbecher in voller Gemütlichkeit erleben. „Das schöne Wetter haben wir bereits bestellt“, so die Organisatorinnen Claudia Bergmann und Aike-Simone Ensink.

Doch das ist noch nicht alles. Auf der Bühne des Kaufmännischen Vereins am Rathausplatz wird der Popchor Ver-Voices

erwartet, die ihr Motto „Aus Spaß am Singen“ gänzlich ausleben. Mit einem buntgemischten Repertoire aus Popsongs, Gospels, afrikanischen und Volksliedern reißen sie das

Publikum bereits seit 15 Jahren mit.

Mit einer Mischung aus Soul, Jazz und Rock wird auch die

Bremer Funkpop-Band Sonic

Health Club ihren Auftritt haben. Als intelligent, frisch und erwachsen lässt sich ihre Musik beschreiben, die bei ihrem Publikum besonders gut ankommt. Karen Lipka, mit der die Band eine neue Sängerin gefunden hat, sorgt mit ihrer gefühlvollen Stimme für wahre Gänsehautmomente.

Die Black Sambas aus Stade und Gnarrenburg treten an verschiedenen Orten in der Innenstadt auf. Die Männer in standesgemäßer schwarzer Schornsteinfegerkluft werden Verden ordentlich zum Tanzen bringen und so die Besucher mit in ihren rhythmischen Bann ziehen.

Ergänzt wird das Event durch mobile Gastronomen, den Ak­tionen der Geschäfte und einem tollen Kinderprogramm ergänzt. Für die kleinen Besucher dürfte der Mitmachzirkus mit Luis

Ahrens ein besonderes Highlight an diesem Tag werden. Für zentrale, kostenlose Parkplätze ist außerdem gesorgt.