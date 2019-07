Wir aus Osterholz-Scharmbeck

Mit Schnäppchen in den Herbst

Christa Neckermann

Zu jeder Jahreszeit die passende Mode für die sinnlich gerundete Frau von heute, das ist das Motto bei Edeltraud Heins in der Boutique Kai am Osterholzer Marktplatz in der Marktstraße 9. Damit ihre Kundinnen sich bereits jetzt auf die Herbstmode freuen können, sorgen Rabattaktionen auf die Sommermode für Platz in den Regalen.