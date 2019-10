"Ein Bürojob wäre definitiv nichts für mich": Amy Mußul (28) ist mit Leib und Seele Schauspielerin - und das schon seit ihrer Kindheit. Jetzt ist sie in der ZDF-Krimiserie "SOKO Leipzig" als Kommissarin zu sehen. (ZDF / Uwe Frauendorf)

Bereits seit Mai 2018 dreht Amy Mußul für die „SOKO Leipzig“. Wenn am Freitag, 18. Oktober, 21.15 Uhr, im ZDF, die neue Staffel der seit 20 Jahren laufenden Krimiserie startet, wird sie dennoch für alle „die Neue“ sein. Im Interview mit der Agentur teleschau sprach die 28-jährige Berlinerin jetzt nicht nur über die Besonderheiten der Rolle als Kommissarin Kim Nowak, sie erinnerte auch an ihren durchaus kuriosen Karrierestart: „Ich wurde mit sechs Jahren bei IKEA von zwei Agentinnen angesprochen.“ Und dann ging es eben los: „Zunächst kamen ein paar kleinere Sachen, dann mit elf Jahren eine Hauptrolle in einem ARD-Spielfilm ... Es ergab sich alles nach und nach, aber ich wusste sofort, dass ich meine Bestimmung gefunden hatte“, sagt die Schauspielerin und betont: „Ein Bürojob wäre definitiv nichts für mich.“

Natürlich werde „man teilweise auch belächelt, wenn man als Sechsjährige sagt: 'Ich will Schauspielerin werden“, erklärt Amy Mußul im teleschau-Interview. „Aber mich hat es immer schon in die künstlerische Richtung gezogen. Meine Mama war Tänzerin, und ich stand auch schon früh auf der Bühne des Friedrichstadtpalastes.“ Mußul sagt, sie „mochte den Trubel, diese immer neuen Erfahrungen, die Dynamik, gemeinsam etwas Kreatives zu erschaffen. Und dass dann präsentieren zu dürfen, das hat mir einfach Spaß gemacht.“

Die "SOKO Leipzig" ermittelt ab Freitag, 18. Oktober (21.15 Uhr, ZDF), in 18 neuen Fällen (von links): Tom Kowalski (Steffen Schroeder), Ina Zimmermann (Melanie Marschke), Jan Maybach (Marco Girnth) und die Neue Kim Nowak (Amy Mußul).

Mußul wurde in dem Interview auch gefragt, ob ihr bewusst gewesen sei, dass der Rollenname Kim Nowak einer berühmten Hitchcock-Schauspielerin, die allerdings „Novak“ geschrieben wird, gehört. „Das war ein Zufall“, antwortet die Schauspielerin. „Ich hatte beim Casting einen merkwürdigen Rollennamen, der wirklich sehr unpassend klang. Ich habe dann einfach mal Kim als Vornamen vorgeschlagen, weil ich den Namen immer schon mochte. Dann musste noch ein neuer Nachname her: Irgendwie kam ich auf Nowak. Also landete Kim Nowak in den Drehbüchern. Erst viel später sagte mir jemand, dass es eine Schauspielerin gab, die so hieß. Ich wusste das gar nicht, aber der Name ist geblieben, und wir haben die Hitchcock-Referenz auch in die Serie eingebaut.“