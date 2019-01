Expertin rät zu leichtem Training

Mit Sport gesund durch den Winter

Bremen-Nord. Auch wenn es vielleicht schwerfällt: Sport in einem moderaten Maß kann dazu beitragen, gesund durch den Winter zu kommen. „Doch wer es bei kalten Temperaturen übertreibt, erreicht schnell das Gegenteil”, sagt Daniela Kalberlah, die die Physiotherapie und Physikalische Therapie in der Chirurgie am Klinikum Bremen-Nord leitet.