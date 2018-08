Teddybären und andere Kuscheltiere in Begleitung von Kindern und deren Familien sind am Bärentag gern gesehene Gäste bei der Kleinbahn „Jan Harpstedt“.

„Inhaber des Schüler-Ferien-Tickets dürfen bei uns ebenfalls noch einmal kostenlos fahren und können uns mit Fragen zu historischer Eisenbahntechnik löchern und auf Wunsch die Fahrzeughalle besichtigen“, ergänzt Kothe.

Da die Lok „Anna“ leider immer noch nicht dampfen kann, kommt an diesem Sonntag erneut der Dieselzug, gezogen vom Triebwagen 121, zum Einsatz. „Die Fahrt durch die um diese Jahreszeit wunderschöne Wildeshauser Geest ist auch mit dem Triebwagen und den teilweise noch weit älteren Personenwagen dahinter immer ein besonderes Erlebnis für Jung und Alt“, betont Kothe. „Und in der Fahrzeughalle in Harpstedt kann man sich vom Fortschritt beim Wiederzusammenbau der Dampflok überzeugen.“

An diesem Sonntag, 5. August verlässt der erste Triebwagenzug Harpstedt um 9.30 Uhr in Richtung Delmenhorst. Weitere Züge folgen um 13.30 und um 17 Uhr. Unterwegs-Stationen sind Dünsen, Groß Ippener, Kirchseelte, Heiligenrode, Groß Mackenstedt, Stelle, Annenheide und Hasporter Damm. Von Delmenhorst zurück Richtung Harpstedt geht es um 10.45, 14.45 und 18.20 Uhr. Die Minibar und eine Theke im Triebwagen sorgen für das leibliche Wohl der Fahrgäste.

„Für alle begeisterten Postkartenschreiber geht unser kombinierter Pack-/Postwagen mit auf die Reise“, kündigt Kothe an. „In den Postwagen eingeworfene Karten und Briefe bekommen einen Sonder-Bahnpoststempel, bevor sie an die Deutsche Post übergeben werden. Postkarten, so eine ganz aktuelle vom Triebwagen, und Briefmarken gibt es im Zug.“

Beliebt ist auch bei vielen Radlern die Möglichkeit, einen Teil ihres Ausflugs auf der Schiene, den anderen mittels eigener Muskelkraft zurückzulegen. Fahrräder werden in allen Zügen mitgenommen, und „Jan Harpstedt“ ist darauf bestens vorbereitet: „Ein Pack- und ein Güterwagen fahren in jedem Zug mit, um die Fahrräder abseits der Personenabteile zu befördern. Unser erfahrenes Personal sorgt für sachgemäßen Transport und zügiges Ein- und Ausladen an den gewünschten Stationen“, erläutert Kothe. Fern der viel befahrenen Verkehrswege lassen sich so die Umgebung der idyllischen Haltepunkte erkunden oder aber auch Ausflugsziele abseits der Strecke erreichen. Aber natürlich kann man auch die gesamten 22 Streckenkilometer mit dem Fahrrad zurücklegen, um anschließend die Rückfahrt entspannt im gemütlich dahinzuckelnden Museumszug zu genießen.

Den genauen Fahrplan, eine Möglichkeit zur Online-Buchung und weitere Informationen zur Bahn finden Interessierte im Internet unter www.jan-harpstedt.de oder unter der Telefonnummer 0 42 44 / 23 80. Hier sollten sich auch größere Reisegruppen anmelden.

Die Museumsbahn bietet einen idealen Zugang zum waldreichen Gebiet um Harpstedt und Dünsen, das Teil des Naturpark Wildeshauser Geest ist. Reizvolle Ausflugsziele sind beispielsweise die funktionsfähige Windmühle und der historische Amtshof in Harpstedt oder Heiligenrode mit seinen gepflegten Speiserestaurants und seinem reizvollen Ortskern am Klosterbach und der Wassermühle. In Groß Ippener ist der Skulpturengarten von Robert Czieslik ein lohnendes Ziel. Auch als attraktiven Zubringer zum Badevergnügen im Rosenfreibad in Harpstedt lässt sich die Bahn nutzen. Sicher einen Abstecher wert ist ferner der Bibelgarten in Harpstedt. Direkt an der Christuskirche bietet er acht Stationen zum Genießen, Erleben und Meditieren. In Delmenhorst erwarten die Gäste beispielsweise die attraktive Graft-Therme, das Stadtmuseum und das Fabrikmuseum auf dem Nordwolle-Gelände.

Während der Saison 2018 verkehrt die Museumsbahn noch am 19. August sowie am 2. und 16. September. Zum Jahresschluss finden im Dezember an den Wochenenden um den ersten und zweiten Advent wieder die beliebten Nikolausfahrten statt und auch an Heiligabend kann man sich die Zeit des Wartens auf’s Christkind mit einer Bahnfahrt verkürzen. Wie schon in den vergangenen Jahren gibt es im Winter zudem wieder einen fahrplanmäßigen Kohlfahrten-Verkehr, der an den Wochenenden von Januar bis März angeboten wird. Darüber hinaus können größere Gruppen den Dampfzug oder auch einen historischen Triebwagen aus dem Jahre 1940 für private Sonderfahrten mieten.

Die Museumsbahn wird seit 1976 vom Verein Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde betrieben, der damit an die Tradition der sonntäglichen Ausflugsfahrten auf der Kleinbahn Delmenhorst-Harpstedt anknüpfen will. Von den Vereinsmitgliedern werden sämtliche Arbeiten ehrenamtlich ohne Bezahlung erledigt. Interessierte können sich an jedem Sonnabend ab 9.30 Uhr in der Fahrzeughalle beim Bahnhof Harpstedt über die Arbeit der Aktiven informieren.