Deutschlandpokal im Skat statt. Unter den 776 Teilnehmern aus ganz Deutschland waren auch Hans-Dieter Schulz aus Beverstedt, Helmut Hartmann aus Kuhstedt, Herbert Bredehöft aus Ostersode und Georg Böttjer aus Glinstedt vom Skatclub K&K am Start. Es gab Einzel, Tandem und Mixed Wertungen.

Im Tandem wurden zwei mal 48 Spiele gewertet und im Einzel drei mal 48 Spiele. Im Tandem starteten Hans-Dieter Schulz (2520 Punkte) und Herbert Bredehöft (1681 Punkte). Sie belegten mit insgesamt 4201 Punkten von 162 Tandems einen guten 47. Platz.

Bei Helmut Hartmann (1909 Punkte) und Georg Böttjer (367 Punkte) lief es alles andere als optimal. Mit nur 2276 Punkten belegten Sie den 161. Platz. Es wurden 40 Geldpreise vergeben, so dass das Tandem von K&K einen Geldpreis knapp verpasste.

Im Einzel startete Hans-Dieter Schulz mit guten 1157 Punkten und legte 1363 Punkte in der zweiten Serie nach. Auch in der dritten Serie holte er nochmal starke 1194 Punkte. 3714 Gesamtpunkte und Platz 69 waren der verdiente Lohn. Da über 150 Geldpreise ausgespielt wurden erhielt Hans-Dieter Schulz im Einzel noch einen stattlichen Geldpreis. Helmut Hartmann, Herbert Bredehöft und Georg Böttjer verpassten die Preise deutlich. Sie belegten den 656, 705 und 775 Platz.

Nächstes Jahr nach Magdeburg

„Es hat sehr viel Spaß gemacht“, so alle vier Teilnehmer vom SC K&K unisono. „Wir werden auch beim 39. Deutschlandpokal dabei sein, der 2019 in Magdeburg stattfindet.“

Einen Tag später fand in Berlin die 20. Endrunde für Vorstandsmitglieder statt. Hierfür hatte sich vom Skatclub K&K Herbert Bredehöft aus Ostersode qualifiziert. Für die Endrunde hatten sich 132 Teilnehmer aus ganz Deutschland qualifiziert.

Nach drei mal 48 Spielen stand auch hier der Sieger fest. Es gewann Mario Zembellini vom SSC Nordhessenvom Landesverband 14 mit 4125 Punkten. Herbert Bredehöft begann mit guten 1040 Punkten. In der zweiten Serie reichte es nur zu mäßigen 810 Punkten. Dann steigerte er sich in der dritten Serie auf 1583 Punkte. 3433 Gesamtpunkte bedeuteten den sehr guten 19. Platz in der Endabrechnung. Auch hierfür gab es einen Geldpreis, der die Reisekosten decken sollte.

Hiermit war Herbert Bredehöft dann auch vollauf zufrieden. “Die dritte Serie mit 1583 Punkten hat mich gerettet“, so ein glücklicher Ostersoder.