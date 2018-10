Bei der THW Jugendarbeit in Syke wird auch die Herangehensweise mit Leitern in voller Montur geprobt. (Dagmar Voss, Voss)

Bei unterschiedlichen Schadenslagen wie Hochwasser oder Stromausfall kommen die THW-Ortsverbände zum Einsatz.

Zuletzt wurde das Unternehmen bekannt durch seinen Einsatz beim Moorbrand auf einem Bundeswehr-Testgelände nahe Meppen. Da wurden auch fünf Freiwillige der Fachgruppe Beleuchtung aus Syke in abwechselnden Schichten angefordert, außerdem ein Lkw und ein Hänger. Im Kampf gegen das Feuer waren die zivilen Helfer bis zum ersten Oktober-Wochenende dabei, dann sollten sie von der Bundeswehr komplett abgelöst werden. Der Austausch der Freiwilligen Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks sei ein längerer Prozess, so ein Sprecher der Bundeswehr am Montag.

Vor Ort präsent

Auch hier vor Ort werden die ehrenamtlich Tätigen immer wieder aktiv. So war nahezu die gesamte Stadt Mitte September abgeriegelt, als von 11 bis 18 Uhr Polizei und Amtsgericht einen Tag der offenen Tür veranstalteten. Die Ordnungshüter präsentierten unter anderem Hubschrauber, Wasserwerfer und Reiterstaffel, und vor Gericht konnte man – gespielte – Verhandlungen miterleben.

Unter dem Motto „Wir sind Ihre Sicherheit #vertrauensvoll #stark #vielfältig“ wurde die Bundesstraße 6 anlässlich des Tages der offenen Tür der Polizei Syke gesperrt. Thomas Ratjen, der stellvertretende Ortsbeauftragte des THW: „Wir konnten beispielsweise den Bau eines behelfsmäßigen Überganges mit unserem Einsatzgerüstsystem zeigen, gemeinsam mit unserer THW Jugend. Auch den Bau einer Leonardobrücke, die komplett nur aus Holzbalken ohne jegliche Verbindungen gebaut wird, hat unsere Jugend zeigen können.“

Interessierte Kinder und auch die Erwachsenen hatten die Möglichkeit, diese Brücke im Kleinformat an einem der Tische nachzubauen und erhielten dafür eine Urkunde als „Brückenbauprofi“. Eine weitere Attraktion an diesem Tag war das Bobbycar-Rennen für die Kinder, die sich wahlweise mit einem Bobbycar des THW, der Feuerwehr und der Polizei ein Rennen liefern konnten.

Dass bei der Jugendarbeit auf dem großen THW-Gelände in Barrien auch Spaß und Spannung dabei sind, wird schon beim Betreten der Räume deutlich. Überall trifft der Besucher auf Stofftiere wie den großen Teddy, Plastikenten, Playmobile – darunter auch Spielzeugautos, die teilweise genau den großen Einsatzfahrzeugen nachempfunden sind wie dem Lichtmastanhänger mit Aggregat. Birgit Lüpkemann sagt: „Hier kann man spielerisch viele Dinge lernen – wir haben zwei Jugendgruppen, die Minis von sechs bis neun Jahren, und die Jugendgruppe für Jugendliche von zehn bis 17 Jahren, neue Interessierte mit einem Hang zur Technik sind herzlich willkommen.“ Sie selbst ist seit sechs Jahren dabei und mittlerweile Gastdozentin für Computerprogramme in einer der beiden THW-Bundesschulen in Hoya. Besonders die Fachgruppe Beleuchtung ist für den hiesigen THW bedeutsam. Sie leuchtet Einsatz- und Arbeitsstellen des THW und anderer Bedarfsträger großflächig aus. Aufgaben sind also: Großräumiges, horizontales und vertikales Ausleuchten von Einsatzstellen, Flächen und Strecken zur Sicherstellung der Rettungs- und Bergungsarbeiten und sonstiger Hilfsmaßnahmen.

Außerdem zählen das Ausleuchten von Arbeits-, Baustellen und Lagerflächen – beispielsweise für Brückenbau, Instandsetzung, Räumen oder Wasserdienst dazu. Oder auch das Ausleuchten von Bereitstellungs-, Sammelräumen und Plätzen sowie das Ausleuchten von Einsatzorten im Rahmen der Amtshilfe bei Bundespolizei, Feuerwehren, Polizei, Rettungsdiensten oder Zoll sind nur einige Beispiele.

Dazu stehen Interessierten viele Ortsverbände auch in Niedersachsen zur Verfügung. „Wer sich für ein ehrenamtliches Engagement in einem THW-Ortsverband entscheidet, absolviert zunächst eine Grundausbildung“, so die Pressesprecherin Lüpkemann. „Darin wird neben dem Umgang mit der technischen Ausstattung auch Allgemeinwissen über den Katastrophenschutz vermittelt. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung stehen die Helfer für den Einsatz zur Verfügung.“

Weitere Informationen gibt es unter www.thw-syke.de.