Dort steigt Theodor Gebre Selassie, sein Pendant auf der rechten Seite, in die Luft. Schon vor der Pause hat er per Kopf die Latte getroffen, nun macht er es besser: Seine Direktabnahme mit der Stirn landet im Netz der Hoffenheimer, es steht 1:1. Werder macht, angefeuert von seinen Fans, in den verbleibenden mehr als 30 Minuten weiter Druck. Ein Tor fällt aber nicht mehr, obwohl an diesem 16. Spieltag, kurz vor Weihnachten, im Weserstadion nur wenig fehlt, um eine tolle Leistung mit einem Sieg zu krönen.

Das können die Grün-Weißen mit Beginn der Rückrunde nachholen. Wenn Werder seine Chancen konsequenter nutzt und die Defensive weniger wackelt, dürften die ambitionierten Bremer im Rennen um den Einzug in die Europa League noch kräftig mitmischen. Denn die internationalen Plätze liegen angesichts von nur fünf Punkten Rückstand weiter in Reichweite. Zudem ist der inoffizielle Titel der „Nummer eins im Norden“ in Gefahr. Die kommt aktuell aus Wolfsburg, was die Spieler von Trainer Florian Kohfeldt zusätzlich motivieren sollte.

Gerade in den ersten Partien müssen sie fleißig Punkte sammeln, da es überwiegend gegen Kontrahenten aus dem unteren Tabellendrittel geht. Die Ligaschwergewichte warten vor allem in den letzten Spielen, ein spannendes Saisonfinale ist also garantiert.

Den passenden Soundtrack zur Aufholjagd liefern musikalische Werder-Fans wie Jan Delay, Johannes Strate und Gloria. Denn da Werder in diesem Jahr seinen 120. Geburtstag feiert, haben mehrere Musiker Songs produziert, in denen sie ihre Verbundenheit mit dem Klub von der Weser besingen. Das Album erscheint als CD und digital am Mittwoch, 24. Januar.

Im DFB-Pokal sind die Bremer nach zwei Kantersiegen gegen unterklassige Gegner weiterhin am Ball – auch wenn sie im Achtelfinale am 5. Februar auswärts in Dortmund nur Außenseiter sind. Dass sie aber gegen den Tabellenführer der Bundesliga mithalten können, haben sie bereits bei der knappen 1:2-Niederlage in der Hinrunde gezeigt. Die Werder-Fans wissen also, was an guten Tagen für ihr Team alles möglich ist.

Namhaft verstärkt

Auf eine optimale Vorbereitung kann der Verein hingegen nicht bauen. Das Trainingslager im südafrikanischen Johannesburg überschattete zum einen der unwetterbedingte Abbruch eines Testspiels gegen die Kaizer Chiefs. Darüber war Coach Kohfeldt „super sauer“, wie er sagte. Er zeigte sich aber insgesamt „inhaltlich hochzufrieden“. Zum anderen sorgten Fotos der Spieler mit Löwenbabys für Kritik von Tierschützern. Doch wie sagt eine alte Fußballerweisheit: abhaken und weitermachen.

Um auf das internationale Parkett zurückzukehren, wurde die Mannschaft von Kohfeldt, der in seine erste Saisonvorbereitung als Cheftrainer ging, im Sommer des vergangenen Jahres namhaft verstärkt: Für 13,5 Millionen Euro machte Werder Davy Klassen zum teuersten Zugang der Vereinsgeschichte. Yuya Osako, den angeblich die halbe Bundesliga jagte, wechselte an die Weser. Martin Harnik kehrte zurück. Hinzu kam die schon vierte Verpflichtung von Oldie Claudio Pizarro, der nicht nur emotionalen, sondern auch sportlichen Wert mitbrachte. Und kurz vor Ende der Transferperiode stieß Nuri Sahin zum Team, der zwar bei Borussia Dortmund kaum noch zu Einsatzzeiten kam, aber zweifelsfrei spielerische Klasse besitzt. Zugänge also, die den Abgang von Leistungsträger Thomas Delaney verschmerzen ließen. Mit diesem Kader scheint weiterhin vieles möglich.

Dem Auftaktremis gegen Hannover und dem Sieg in Frankfurt folgten zwar nur wenige spielerische Glanzlichter, doch meistens stimmten die Ergebnisse: Siegen gegen Augsburg, Hertha und Wolfsburg sowie auf Schalke standen nur ein Unentschieden und eine bittere Niederlage beim Tabellenletzten aus Stuttgart gegenüber. Werder befand sich nach dem achten Spieltag sogar auf dem zur Teilnahme an der Champions League berechtigenden Rang drei, einen Punkt vor den schwächelnden Bayern.

In der zweiten Hälfte der Hinrunde aber ging den Bremern um Kapitän Max Kruse die Puste aus: Werder holte aus den nächsten neun Spielen nur noch fünf Zähler – trotz guter Darbietungen gegen starke Gegner wie Dortmund, Bayern und Leipzig. So endete die Hinserie auf einem angesichts des guten Starts etwas enttäuschenden zehnten Rang, was jedoch über den insgesamt positiven Eindruck hinwegtäuschte.

Nun gilt es, den Fokus auf Europa zu richten und die tollen Leistungen mit den nötigen Punkten zu veredeln. Das Potenzial dazu hat das Team in jedem Fall. Die Fans dürfen also weiter von glorreichen grün-weißen Zeiten träumen.