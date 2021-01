Klischees satt: Luigi fährt in "Mario Kart Tour" mit Lederhose und Wurstmobil durch Berlin. (Nintendo)

Mit Vollgas ins Klischee: Das Android- und iOS-Mobile-Game „Mario Kart Tour“ bekam im Rahmen eines Events vorübergehend eine Spezialstrecke durch Berlin. Hauptbahnhof, Museumsinsel, Fernsehturm, Brandenburger Tor und eine stehende S-Bahn: Die Raserei durch die Landeshauptstadt Berlin wurde von den Entwicklern erstaunlich liebevoll umgesetzt - mit einer Ausnahme: Als einer der Fahrer treibt Mario-Bruder Luigi als völlig fehlgeleitetes Deutschland-Klischee sein Unwesen. Er fährt in einer Art Rostbratwurst-Mobil namens Fast Frank (dessen Form auch zuweilen anders interpretiert wird) durch Berlin und trägt dabei bayerische Tracht - Lederhose und Hut inklusive.

Die Meinungen über diesen doch speziellen Blick auf Deutschland gehen im Netz weit auseinander: Während viele ihre helle Freude an Lederhosen-Luigi haben, verurteilen andere die Darstellung als „dummes Stereotyp“. In einer Pressemitteilung erklärt Nintendo Deutschland augenzwinkernd die Tracht damit, dass „sich auch bayerische Nintendo-Fans in Berlin heimisch fühlen“ sollen. Das Berlin Tour-Event findet noch bis zum 26. Januar um 21:59 Uhr statt.