06 Uhr das ultimative Mitmach-Sommerfest des TSV Worpswede für Jung und Alt. Auf der Leichtathletikanlage und in der Turnhalle am Hallenbad in Worpswede wird unter Beteiligung der verschiedenen Turnsparten eine Reise durch den Sportverein geboten. Jeder ist herzlich eingeladen, alles auszuprobieren – vom Kinderturnen bis zur Leichtathletik, vom Tischtennis bis zum Volleyball und vieles mehr. Sportliche Vorführungen sorgen für spannende Abwechslung. Für Stärkung in den Pausen ist gesorgt – und am Ende wartet eine Überraschung. Weitere Informationen gibt es unter www.tsv-worpswede.de.