An Punktspielen haben wir noch nicht teilgenommen. Bisher haben wir das Gelernte in Freundschaftsspielen und gemeinsamen Trainingsrunden mit Vereinen aus der Umgebung getestet. Viel Spaß hatten wir im April beim einem internationalen Jugendturnier. Dort haben wir in unserer Altersklasse den achten Platz erreicht.

Da wir für eine sichere Punktspielrunde nicht genügend Spieler haben, werden wir in der kommenden Saison an einer lockeren Turnierrunde teilnehmen. Dabei wollen wir vor allen Dingen bei vielen Spieleinsätzen andere Teams kennenlernen.

Wir trainieren montags und donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr in der Halle der Grundschule am Paulsberg in Achim. Wer mit uns Volleyball erlernen möchte, kann einfach reinschnuppern und an einem Training teilnehmen. Wer sich über unsere Teams informieren möchte, ruft bei Fred Krohnsnest unter Telefon 0 42 02 / 8 34 97 an." Anmerkung des Trainers: "Auch die älteren Jahrgänge würden sich über neue Mitstreiter freuen."