Passend zum Frühling dreht sich alles um das Thema Partnerschaft. Das Team hat viel nachgedacht: Was haben wir für Erwartungen und Wünsche an eine Partnerschaft? Was lässt eine Partnerschaft gelingen? Wo liegen Stolpersteine? Für diese Fragen hat das Team eine Fachfrau von der Partnerschaftsberatung der Caritas in Verden eingeladen. Sie wird Rede und Antwort stehen. Natürlich kommen auch die Gottesdienstbesucher selbst zu Wort. Die Band Convoice wird den Gottesdienst musikalisch gestalten, und Pastorin Corinna Schäfer erzählt, was das Thema „Traumprinz gesucht – Frosch gefunden“ mit Gott zu tun hat. Selbstverständlich bereitet das Team wieder einen Imbiss vor.