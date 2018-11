Nahmen am Erasmus-Projekt in den Niederlanden teil: Schülerinnen und Schüler der Waldschule Schwanewede.

Thema des Treffens war Motivation im Zusammenhang mit der Schule. Jeden Tag trafen sich die Teilnehmenden aus den vier Nationen im Beekvlieter Gymnasium, um das Thema mithilfe von Workshops, Gruppenarbeit und Präsentationen zu erarbeiten. Unter anderem wurden verschiedene Schulen besucht, um die Schulsysteme zu vergleichen. Die Endergebnisse wurden in der Stadthalle von Sint-Michielsgestel präsentiert.

Neben den Vorbereitungen auf die letzte Präsentation wurde die freie Zeit mit einem Spaßprogramm gefüllt. Am ersten Tag stand eine Fahrt nach Amsterdam an, inklusive Besichtigung des Anne-Frank-Hauses und einer Sightseeingtour, die allerdings teilweise dem Regen zum Opfer fiel. Natürlich gab es auch freie Zeit, beispielsweise für eine kleine Shoppingtour. Es folgte an den nächsten Abenden zum Beispiel eine „Casinonight“, die von den Beekvlieter Schülerinnen und Schülern arrangiert wurde. Die Verpflegung übernahm das „Frietkar“, das den Teilnehmenden die traditionelle niederländische Küche näherbrachte. Darüber hinaus versammelten sich alle mit Kissen, Decken und Snacks in der Schulaula für einen gemütlichen Filmeabend. Des Weiteren fand ein Pubquiz statt, bei dem es um Allgemeinwissen ging.

Zum Schluss gab es eine Abschiedsfeier mit allen zusammen in der Schule, inklusive DJ. Zusammenfassend war es eine erfolgreiche und schöne Woche, an die die Schwaneweder sich noch lange erinnern werden. Bis zum Wiedersehen laufen die Vorbereitungen für die Erasmus-Projektwoche in Deutschland an der Waldschule Schwanewede Ende Januar – Vorfreude ist programmiert.