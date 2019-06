Das Autohausteam – in der Mitte Verkaufsleiter Detlef Wiezoreck – engagiert sich für die Belange der Kunden. (Kristina Bumb)

Zum 120-jährigen Jubiläum der Automarke gibt es die Fahrzeug- Dauerbrenner vom Kleinwagen Corsa bis zum SUV Grandland X

als Sondermodelle mit besonderer Ausstattung und zu besonders

attraktiven Konditionen.

Die Syker Niederlassung von Opel Dello, verkehrsgünstig direkt an der B 6 gelegen, ist ein Ziel für alle, die sich für einen Autokauf

interessieren. Auf dem Gelände der Syker Niederlassung an der Barrier Straße sind stets bis zu 80 Fahrzeuge zu begutachten. Junge Gebrauchte sind dort ebenso zu sehen wie die aktuelle Modellpalette von Opel.

Opel Dello bietet aktuelle Modelle und junge Gebrauchte. (Kristina Bumb)

Auch nach 120 Jahren steht bei Opel Dello die Zufriedenheit des Kunden stets im Mittelpunkt und das fachmännisch ausgebildete Personal des Syker Autohauses stimmt Angebote und Leistungen exklusiv auf die Kundenwünsche ab. Ob für Großkunden mit mehr als zehn Fahrzeugen oder Gewerbekunden mit einem kleineren Fuhrpark: Dello bietet ein breites Modell- und Dienstleistungsspektrum mit optimalen Lösungen für den täglichen Einsatz – inklusive spezieller Lieferabkommen für Unternehmensflotten, Selbstständige, Behörden, Taxiunternehmen und Fahrschulen.

Beim Verkauf von Neu- und hochwertigen Gebrauchtwagen hält Dello bestens ausgestattete Top-Angebote bereit, die dank zahlreicher Zertifizierungen vom 100-Punkte-Qualitäts-Check bis zu zwölf Monaten Mobilitätsschutz und Fahrzeuggarantie umfang-

reiche Sicherheiten bieten.

Bestmöglichen Service zu fairen Preisen gibt es auch in der Meisterwerkstatt, in der ausschließlich Opel-Original-Teile mit Herstellerqualität verbaut werden. Hinzu kommt die Durchführung aller

sicherheitsrelevanten Checks, die fachgerechte Wartung sowie Instandsetzung und maßgeschneiderte Servicelösungen.

In Syke sind neun Mitarbeiter im Verkauf und in der Meisterwerkstatt tätig. Bernhard Linn leitet die Niederlassung, Detlef Wiezorek den Vertrieb. Zu den Kernkompetenzen der Niederlassung gehören An- und Verkauf von Neu- und

Gebrauchtwagen, Werkstatt, Service und Zubehör und Teilevertrieb.

Während die Automarke Opel

in diesem Jahr ihr 120-jähriges

Bestehen feiert, wurde Opel Dello sogar schon vor 121 Jahren, also 1898 gegründet. Seit 2002 besteht die große Niederlassung in Syke- Barrien. Die Dello-Gruppe betreibt insgesamt 22 Standorte und

beschäftigt 650 Mitarbeiter.