Das Ehepaar Hauch mit der neuen Kollektion. (JULIEN SAUER)

Zum Beispiel das seit 1881 bestehende Modehaus von Hollen. Dort werden persönliche Beratung und Kundenbetreuung groß geschrieben, wie Geschäftsführer Carsten Hauch meint. „Wir sind persönlich für den Kunden da, das ist einfach ein Vorteil gegenüber der Innenstadt.“ Natürlich sei auch das Parken direkt vor der Tür und die kurzen Wege praktisch. „Wir sehen uns als Nahversorger.“

Die Herbstmode im Schuhaus Segelke setzt auf Brauntöne. (JULIEN SAUER)

Diese Rolle führt man beim Modehaus von Hollen gewissenhaft aus. „In der Regel wird der Kunde von derselben Person beraten und bedient, bis zum Schluss.“ Damit jeder auch wirklich das richtige Kleidungsstück findet, gibt es ein Angebot, das Seltenheitswert hat. „Unsere Kunden können auch ein Teil mit nach Hause nehmen“, erklärt Ines Hencke-Hauch, „und bis zu drei Tage schauen, ob es in die Garderobe passt und sie sich wohl darin fühlen.“ Wenn es dann einmal fünf oder sechs Tage würden, wäre das auch nicht so schlimm.

Dabei ist es keine Billigware, die das Ehepaar Hauch verkauft. „Wir haben die Prämisse, zu jeder Saison Marken auszutauschen oder hinzuzunehmen.“ So seien beispielsweise Olsen oder Marco Manzoni ganz neu im Sortiment.

Unzählige Stoffe türmen sich in den Regalen von Fadenlauf. (JULIEN SAUER)

Wer dann noch einen besonderen Akzent mit dem passenden Schuhwerk setzen möchte, kann nebenan beim Schuhhaus Segelke sein Glück versuchen. Das Familienunternehmen wird von Claus

Segelke und seiner Schwester Margarete Cordes geführt und bietet alles, vom stilvollen Lackschuh zum trendigen Sneaker. „Und natürlich dürfen auch Stiefelletten in keinem Schuhregal fehlen“, so Margarete Cordes.

Momentan steht die Herbstkollektion 2018 in den Regalen. Farblich dominieren deshalb vor allem Schwarz und Brauntöne. Das Schuhhaus, das seit mehr als 80 Jahren in Sudweyhe ansässig ist und sogar über eine eigene Werkstatt verfügt, hat das ganze Jahr über Damen und Herrenschuhe im Sortiment.

Für diejenigen, die lieber selbst kreativ sind und bei der Erstellung ihres Outfits gern selbst Hand anlegen, gibt es den Stoffladen Fadenlauf. Seit 2001 bringt dort Brigitte Schulz-Fastje alles an die Kundschaft, was man zum Nähen und Schneidern gebrauchen kann. „Wir haben eine große Auswahl an Kurzwaren: Baumwolle, Nähnadeln, Knöpfe und Reisverschlüsse.“ Im Grunde genommen alles, was der kreative Hobbydesigner so brauchen könne. „Auch Sweatstoff haben wir da, viele nähen sich zum Beispiel Hoodys selber.“ Aber nicht nur der Schnitt, auch der Aufdruck kann ganz individuell gestaltet werden. „Hier mit diesen Plotterfolien kann man auf seine Shirts schreiben oder malen.“

Selbst wer noch kein Hobbyschneidermeister ist, kann zu Brigitte Schulz-Fastje in den Laden kommen. „Wir haben auch Fach-

literatur, alles zum kreativen Handarbeiten – do it yourself!“