Mit Spannung wurde die neue Herbst-Winterkollektion erwartet – und enttäuscht wurde ganz sicher niemand! Fünf gut gelaunte Models präsentierten die aktuelle Ware: Longstrickjacken, ein „Must-have“ in dieser Saison, sind es doch bequeme Begleiter und stylische Trendsetter. Ebenso Rollkragenpullover, der Allrounder für kalte Tage in angesagten Farben. Klassische Blazer dürfen nicht fehlen und runden einen perfekten Look ab. Außerdem ist die geliebte „Winterhose“, die mit Flies gefüttert ist, mit aktuellen Farben natürlich im Programm, so wie kuschelige Jacken und Westen.

Und für die festliche Garderobe bleiben auch keine Wünsche offen. Nach der Modenschau waren sich alle Damen einig: Mit dieser Ware ist die Boutique Asprion bestens auf die kalte Jahreszeit vorbereitet. Da es in der Boutique keine Massenware gibt, gilt es schnell zu sein, um sich auch in dieser Saison individuell und aktuell modisch zu kleiden. Auch die Modenschau für die berufstätigen Kundinnen am Samstagabend kam super an!

Gudrun Eggers ist mit Herzblut dabei, berät ihre Kundinnen immer ehrlich und hat so manches Mal einen flotten Spruch auf den Lippen. Man merkt schnell, dass der Humor bei ihr nicht zu kurz kommt.