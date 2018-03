Vegesack. Am Mittwoch, 21. März, wird um 10.30 Uhr und um 15.30 Uhr wieder elegante, farbenfrohe und sportliche Damenmode in gemütlicher Runde bei einem Glas Sekt vorgeführt. Es gibt viel Neues: „Mode aus der Damen- und Abendgarderobe bis Größe 50 – auch für die Frau ab 30 – aus leichten Stoffen, in trendigen Farben und super kombinierbar“, so Gudrun Eggers.

Zweimal im Jahr veranstaltet Gudrun Eggers, Inhaberin der Boutique Asprion, eine Modenschau in ihrem Verkaufsraum am Sedanplatz, Gerhard-Rohlfs-Straße 57. Und weil die Modenschau schon fast zur Tradition gehört und so beliebt ist, wird um eine persönliche Anmeldung unter der Telefonnummer 04 21 / 66 32 12 gebeten.