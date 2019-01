Sarah Hyland leidet an mehreren Krankheiten. Die wohl gefährlichste war ihre Depression. (Gareth Cattermole/Getty Images)

Als Castmitglied der Comedy-Serie „Modern Family“ bringt Sarah Hyland das TV-Publikum normalerweise zum Lachen. Ihr jüngster Auftritt in der Talkshow von Ellen DeGeneres hinterließ bei den Zuschauern jedoch einen dicken Kloß im Hals: Sie sei „sehr, sehr, sehr nah dran“ gewesen, sich das Leben zu nehmen, gestand die 28-Jährige.

Noch vor wenigen Jahren habe sie sich in einem tiefen Loch befunden - vor allem aufgrund ihres Gesundheitszustandes. „Ich hatte zwei Nierentransplantationen, ich habe Endometriose, eine Menge Sachen“, zählte die Schauspielerin auf. „Nachdem ich 26, fast 27 Jahre durchgehend krank war und jeden Tag chronische Schmerzen hatte, wusste ich einfach nicht mehr, wann der nächste gute Tag sein wird. Das ist sehr, sehr hart“, erklärte Hyland. „Ich habe im Kopf schon Briefe an meine Lieben geschrieben, warum ich es getan habe, dass es nicht ihre Schuld ist“, gestand sie in dem bewegenden Interview. „Ich wollte es nicht zu Papier bringen, weil ich nicht wollte, dass es jemand findet. So ernst war es mir.“

"Nachdem ich 26, fast 27 Jahre durchgehend krank war und jeden Tag chronische Schmerzen hatte, wusste ich einfach nicht mehr, wann der nächste gute Tag sein wird. Das ist sehr, sehr hart", erklärte Hyland in der Talkshow "Ellen". (Lisa Maree Williams/Getty Images)

Erst als sie den Mut fasste, einer Freundin von ihren Selbstmordgedanken zu erzählen, habe sich ihre Situation verbessert: „Es laut zu sagen half enorm, weil ich es Monate mit mir herumgetragen hatte“. Sie wolle sich allerdings nicht anmaßen, allgemein für Menschen mit Depressionen zu sprechen. „Jeder, der an Angststörungen oder Depressionen leidet oder Selbstmordgedanken hat, ist anders. Darum sollte man meine Erfahrungen nicht als allgemeingültig ansehen. Ich teile nur meine Geschichte“, meinte Hyland. „Aber ich denke, dass es hilft, mit jemandem zu reden und es laut auszusprechen, denn es lässt diese Absichten dann fast lächerlich erscheinen und verändert deine Perspektive.“