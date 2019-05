Die beliebte AEG-Starköchin Nicole Hase freut sich bereits auf den kommenden Sonntag in der Küchenwelt Klingeberg. (AEG)

Wenn am Sonntag viele Tausend Besucher durch die alten Gassen der historischen Innenstadt Vilsens flanieren und die Einzelhändler ihre Türen für den verkaufsoffenen Sonntag öffnen, lädt auch die Küchenwelt Klingeberg zum Entdecken ein. Von 11 bis

17 Uhr erwartet die Kunden des

Küchenexperten ein vielfältiges Programm rund ums Kochen und die Küche.

Zu den Highlights des von

Geschäftsführer Hilmer Behrens organisierten Tages gehören alljährlich die Vorführungen der Profiköche. Sie präsentieren eindrücklich, welche Möglichkeiten modern eingerichtete Küchen dem Hobby- und dem Profikoch mittlerweile bieten können, um das Leben zu erleichtern. Nach dem großen Erfolg in 2018 wird erneut die AEG-Starköchin Nicole Hase erwartet. Sie zeigt, wie sich Dampfgaren und

Induktion in den modernen Haushalt integrieren lassen. Wem dann vom gemeinsamen Köcheln das Wasser bereits im Munde zusammenläuft, darf sicher auch die ein oder andere Kochprobe kosten.

Besucher, die den Sonntag nutzen möchten, um sich über die

aktuellen Küchentrends zu informieren, können dies ebenfalls vor Ort tun und sich im Vorfeld dafür telefonisch einen Beratungstermin reservieren. Inspiriert von den

Küchenideen, den multifunktionalen Töpfen, Pfannen und Geräten, können die Besucher der Küchenwelt sich am Sonntag auch mit

allerlei Küchenhelfern ausstatten: Immer gefragt und stets dabei, präsentieren den Kunden dafür die Firmen Tupperware und Thermomix ihre allerneuesten Modelle. Auch Jemako hat sich mit einem Informationsstand angekündigt. Und Quooker präsentiert den 5 in 1 Wasserhahn. Natürlich hat Hilmer Behrens auch wieder ein Büfett organisiert, an dem es sich herrlich stärken lässt. Nach neuen Eindrücken darf sich dort ausgiebig mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen versorgt werden. In der Geschenkboutique „die2“ finden Interessierte Deko- und Gartenartikel sowie

aktuelle Modetrends – eine gute Gelegenheit etwas Schönes für die Liebsten mit nach Hause zu nehmen.