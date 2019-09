Daniel Königsmark und Martin Schröder (v.r.) mit ihrem Team und der neuen 5-Achs-CNC-Fräse. (Joerg Teichfischer und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Noch schneller und genauer kann die Tischlerei HSK seit Kurzem dank einer neuen 5-Achs-CNC-Fräse arbeiten. Eingesetzt wird die Maschine unter anderem für Rundbogenfenster oder indivi-

duelle runde Möbel. Die beiden

Geschäftsführer Martin Schröder und Daniel Königsmark legen Wert darauf, möglichst vieles für ihre Kunden selbst vor Ort herzustellen und nicht einfach ein Objekt zu bestellen.

Zu den Leistungen des Betriebs, der Mitglied in der Interessengemeinschaft Huchtinger Unternehmer (IHU) ist, gehören unter anderem der Ausbau von Terrassen und Wintergärten, die Möbel- und

Küchenanfertigung, der Einbau von Treppen, das Verlegen von Parkett oder Laminat, das Anbringen von Einbruchschutzsystemen an Fenstern und Türen sowie der gesamte Innenausbau von Ein-

familienhäusern und gewerblichen Gebäuden. Alles natürlich nach den individuellen Wünschen der Kunden. Ausbesserungsarbeiten an antiken Stühlen, Tischen, Schrankwänden und anderen Objekten aus Holz führt das Team ebenfalls durch.

Auch im Außenbereich setzen die Experten den Werkstoff Holz und ihr Fachwissen ein. Mit acht Mitarbeitern sowie den beiden Geschäftsführern kümmert sich das Team um Gartenmöbel, Kinderspielgerüste und -rutschen sowie Türen und Tore, Schallschutzzäune, Sichtschutz und Carports.

Bilder von Referenzobjekten zeigt die Bau- und Möbeltischlerei im Internet unter www.tischlerei-hsk.de. Termine können unter Telefon 0421/ 579 60 54 vereinbart werden.