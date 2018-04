Eine Investition, die zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfe in der Gemeinde unabdingbar ist. Außerdem schreibt das Niedersächsische Brandschutzgesetz die Vorhaltung eines ELW 1 in jeder Schwerpunktfeuerwehr vor. Es ist ein Führungsmittel des Einsatzleiters bei Einsätzen und Großschadenslagen.

Bei schwierigen Einsätzen zählt jede Sekunde – und es muss das Ziel sein, auch das Gerät vorzuhalten, das bei den unterschiedlichsten Einsätzen nicht nur größtmögliche Effizienz und Schlagkraft, sondern gleichzeitig auch die höchstmögliche Sicherheit für die eingesetzten Kräfte gewährleistet. Das neue Fahrzeug ist mit hochmoderner Technik ausgestattet. So ist es möglich, mehrere unterstellte Einheiten zu führen und zielgerichtet einzusetzen. Es koordiniert die Funkgruppen und übernimmt die digitale Einsatzdokumentation. Auf dem mitgeführten Whiteboard kann die Einsatzlage grafisch dargestellt werden. An den beiden Arbeitsplätzen mit fest eingebauten PCs mit vier 19-Zoll-Monitoren und einem 21-Zoll- Monitor können topografische Karten und Rettungskarten angezeigt werden sowie mittels WLAN-Modul Online-Recherchen beispielsweise zu Gefahrstoffen vorgenommen werden. Ein Farbdrucker sorgt für die Visualisierung und den Faxempfang. Das Fahrzeug verfügt weiterhin über drei fest eingebaute Digitalfunkgeräte und ein mobiles, fünf digitale Handfunkgeräte, zwei Funkmehrkreisbesprechungsanlagen und ein analoges Funkgerät. Eine normale Telefonanlage rundet die Kommunikationsmöglichkeiten ab. Im Heck des Fahrzeuges befindet sich zudem ein Besprechungsraum für vier Personen, der mittels einer Markise vor dem Fahrzeug vergrößert werden kann. Mitgeführt wird außerdem ein Stromerzeuger für die autarke Versorgung an der Einsatzstelle sowie eine Wetterstation.

In seiner Ansprache ging Bürgermeister Schwenke darauf ein, dass offizielle Fahrzeugübergaben an die Wehr immer besondere Anlässe seien – nicht nur für die Feuerwehr, sondern auch für die Politik und die Verwaltung. „Die schwierige Finanzlage macht es uns bekanntermaßen nicht leicht, den finanziellen Rahmen für Beschaffungen in dieser Größenordnung sicherzustellen. Umso mehr freuen wir uns heute, dass uns dieses im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung und auch Dank zahlreichen Sponsoren ein weiteres Mal gelungen ist“, so der Bürgermeister. Er dankte den Kommunalpolitikerinnen und -politikern, die durch eine einstimmige Beschlussfassung in den politischen Gremien die Grundlage für diese Investitionsmaßnahme gelegt hatten, um die Wehr so auszurüsten, dass sie ihren vielfältigen Aufgaben nachgehen kann.

Im Anschluss stand für die Fans der Feuerwehr-Technik der komplette Fuhrpark der Ortsfeuerwehr bereit und durfte besichtigt werden.