Me & Mobi ist ein Jazz-Klaviertrio mit Hang zum Experimentieren. (FR)

Me & Mobi lassen das klassische Jazz-Klaviertrio mit der musikalischen Gegenwart zusammenprallen: Sie modifizieren und erweitern ihr Instrumentarium (Klavier, Kontrabass und Schlagzeug) um ein reichhaltiges elektronisches Klangspektrum. Das Material für „Agglo“ entstand innerhalb von sechs Monaten im Proberaum. Die Band hatte beschlossen, den üblichen Produktionsweg zu umgehen, wollte an der Musik schichtweise und kontinuierlich arbeiten, um so nach Lust und Laune agieren zu können. Das ermöglichte ausgefallene Arrangements und eröffnete Freiräume, die normalerweise mit Live-Improvisation assoziiert sind.

Me & Mobi treten am Dienstag, 6. März, ab 20 Uhr im Kulturbunker am Osterdeich (Berliner Straße) auf.