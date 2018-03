Irma Otten, Christiane Hackmann und Anja Ehlers (v. l.) zeigen die Neuheiten bei Fashion One und Fashion Two, die mit schönen Farben und floralen Mustern begeistern. (Femke Liebich)

Ob es der maritime Look oder die floral bedruckte Bluse mit Volantärmeln in Kombination mit einer lässigen Hose mit

Galoustreifen für den Alltag

oder eher etwas Festliches und Ausgefallenes für die anstehende Feierlichkeiten ist: Weyhes Modegeschäfte bieten eine große Vielfalt an Stilen und Marken. Beim Frühjahrsmarkt können sich die Besucher vielerorts ein Bild von den aktuellen Kollek-

tionen für die ersten wärmeren Tage machen und sich von

fachkundigen Experten beraten lassen.

In den beiden Fachgeschäften Fashion One und Two von

Inhaberin Annette Weißenbäck gibt es derzeit einige Trends zu sehen. So ist laut der Mode-

expertin der maritime Look mit Ankern und Streifen sehr angesagt. „Bei den Blusen dominieren florale Drucke und Volant- sowie Trompetenärmel“, ergänzt Annette Weißenbäck. Als ein Highlight der Saison nennt sie außerdem Hosen in unterschiedlichen Passformen mit

Galoustreifen. „Um den neuen Look komplett zu machen, dürfen natürlich das passende Tuch, der Gürtel, die Kette und die

Tasche nicht fehlen“, sagt sie und verweist auf ihre Auswahl an Accessoires, die ihre Kunden in beiden Geschäften finden.

Maren Recker von Inbetween präsentiert luftige Blusen als die Must-haves der aktuellen Saison. (Femke Liebich)

In Helga Fischers Geschäft Studio A am Marktplatz können sich die Kunden modisch

gesehen auf frische Farben und kreative Kontraste freuen.

„Banales und Belangloses bleibt in dieser Saison draußen“,

kündigt Helga Fischer an. So sind in ihrem Geschäft unter

anderem Kleider mit femininen Rosenprints sowie Röcke und Hosen zu sehen, die optimal zu coolen Biker- und Trainings-

jacken mit Rennstreifen kombiniert werden können.

„Lässige Netzoptiken und

innovative Technomaterialien setzen sportliche Impulse“, weiß die Modeexpertin. Neue Blusenformen mit extravaganten Details wie Volumen in den Ärmeln, Schleifen und Rüschendetails sind ebenfalls bereits im Studio A eingetroffen. Farblich gesehen ist in ihren Kollektionen eine „frische Farbharmonie aus Weiß, Blau und weichen Grau-

nuancen mit schimmernden

Metallakzenten und gebleichten Druckoptiken“ auszumachen. Besonders schön findet Helga

Fischer außerdem den angesagten „Mix aus Jeans-Couture,

Miniraubkatzen und paradie­sischen Blättermotiven“.

Hannelore Meyer von Leder Brüning präsentiert die aktuelle Handtaschenkollektion. (Femke Liebich)

Am Sonntag lässt die Inhaberin wie gewohnt zwei Models durch die elegante Boutique

flanieren, die Stücke aus den Frühjahrskollektionen vorführen. Für ein Gläschen Sekt und Gebäck ist ebenfalls gesorgt.

Nur wenige Schritte weiter – in der Marktpassage – hat im Modegeschäft Inbetween ebenfalls der Lenz Einzug erhalten. „Dieser Frühling bringt modisch gesehen richtig gute Laune.

Blusen setzen dabei ein besonderes Statement“, da ist sich

Inhaberin Maren Recker sicher. Im Fokus stehe dabei aber nicht nur die klassische Variante. Stattdessen gibt es die Bluse als Off-Shoulder-Variante mit und ohne Carmenausschnitt, Volant- und Trompetenärmeln, mit

Blumen verziert oder als

Streifenvariante mit und ohne Rüschenverzierung.

Bei Helga Fischer im Studio A stellen am Sonntag zwei Models die neuen Kollektionen vor. (Femke Liebich)

Auch die T-Shirts sind laut Maren Recker in der kommenden Saison wie Blusen geschnitten und mit frechen Sprüchen aufgemacht. Passend dazu gibt es bei Inbetween Stretchhosen mit

sogenannten Adidas-Streifen, mit Blumenranken verzierte 7/8-Hosen und Jeans als „Bodyshapehose“. Für kühlere Tage empfiehlt die Modefachfrau die regenfesten Schietwetterjacken von Tom Tailor oder nach wie vor Blousons. Ganz neu im Geschäft: Sneakers und ab Mai Flip-Flops. Als besonders Angebot zum Frühlingsmarkt erhalten die Kunden von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. März, beim Kauf von zwei Teilen zehn Prozent

und bei drei Teilen 20 Prozent Rabatt.

„Gut gekleidet, von allen

beneidet“, so lautet das Motto von Roswita Bavastrelly, die die Boutique La Moda am Geestweg betreibt. „Die aktuelle Mode ist vor allem blumig und bunt“, kündigt die Fachfrau an. Zum Frühlingsmarkt gibt sie auf

jedes Teil zehn Prozent Rabatt. Außerdem können sich ihre

Kunden wie gewohnt auf Kaffee und Kuchen in dem Geschäft freuen.

Bei Roswitha Bavastrelly von La Moda ist aktuell viel Blumiges und Farbiges eingetroffen. (Femke Liebich)

Wer sein saisonales Outfit komplett machen möchte, sollte bei seinem Bummel über den Frühlingsmarkt auch einen Besuch bei Leder Brüning an der Bahnhofstraße einplanen. Dort bietet Inhaberin Hannelore Meyer ein breitgefächertes

Sortiment an Handtaschen,

Portemonnaies und Reise-

gepäck. Anlässlich des verkaufs-

offenen Sonntags hat sie jetzt ihr Desigual-Lager geräumt und bietet viele der bunten Taschen zum Sonderpreis von 49,99 Euro an.