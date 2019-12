Rucksäcke, Kuscheltiere und Co. gehören zum Sortiment. (Femke Liebich)

Eine Auswahl an trendigen Kleidungsstücken haben am Wochenende sicherlich die Besucher des Stuhrer Weihnachtsmarkts gefunden. Denn bei ihrem Bummel konnten sie ein neues Schätzchen entdecken – besser gesagt das Stuhrer Schätzchen – Mode für Kidz und Teenz.

Mit ihrem gleichnamigen Geschäft für Kindermode hat sich Leonie Ruetz vor vier Monaten einen Traum erfüllt. Seitdem bietet sie in ihrem großzügigen und liebevoll eingerichteten Geschäft in der Harpstedter Straße in Groß Mackenstedt Mode für Kinder und Teenager sowie Accessoires und diverse Geschenkideen an. Eine kleine Auswahl ihres Sortiments präsentierte Ruetz auf dem Budenzauber rund um das Rathaus.

Mit ihrem Fachgeschäft für Kindermode hat sich Leonie Ruetz in diesem Jahr einen Traum erfüllt und den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. (Femke Liebich)

„Als Stuhrerin ist der Weihnachtsmarkt für mich ein absolutes Muss. Ich schlendere selbst gern durch das Hüttendorf und in diesem Jahr bin ich eben auch als Ausstellerin dabei“, kündigte sie bereits im Vorfeld an. Gleichzeitig nutzte Ruetz ihre Präsenz, um Kontakte zu knüpfen und ihren Bekanntheitsgrad zu steigern.

Rückblickend hätte die Anfangszeit ihrer Selbstständigkeit kaum besser laufen können, sagt die Geschäftsfrau. „Ich hätte diesen Schritt schon viel früher machen sollen“, sagt die gelernte Erzieherin, die zahlreiche Jahre in der Kindermodebranche tätig war. Neben jungen Familien zählen vor allem Großeltern zu ihrem festen Kundenstamm. „Die Großeltern suchen dann etwas Schönes für die Enkelkinder.“

Das Fachgeschäft für Baby- und Kinderbekeidung punktet mit einer großen Auswahl an größtenteils nachhaltiger Markenmode. (Femke Liebich)

Wer das Stuhrer Schätzchen betritt, findet sich in einem geordneten Klamotten-Dschungel wieder. Dieser Vergleich ist mit Blick auf die Dschungel-Ecke des Ladens entstanden, in der sich zwischen trendiger Mode für Kinder und

Jugendliche eine ganze Reihe an kuscheligen Affen tummelt. „Für mich als Pippi-Langstrumpf-Fan spielt Herr Nilsson in meinem Leben eine große Rolle und durfte als Maskottchen in meinem Geschäft natürlich nicht fehlen“, erläutert die Geschäftsinhaberin.

Faire Produkte

Bei der Auswahl ihres Angebots legt Ruetz großen Wert auf Nachhaltigkeit. „Allerdings gibt es bei mir nicht ausschließlich Biokleidung. Plastik findet man bei mir aber auch so gut wie gar nicht. Gleichzeitig ist es mir wichtig, dass bei der Herstellung der Mode soziale Standards wie Arbeitsbedingungen und faire Bezahlung eingehalten werden“, sagt Ruetz. In dem Geschäft wird sie von ihrer Mitarbeiterin Dagmar Klaffke unterstützt.

Das Sortiment reicht von Kleidergröße 50 bis 176 und setzt sich aus Stücken namhafter Marken zusammen – darunter skandinavische, deutsche und holländische Labels wie Hust & Claire, Sanetta und Fixoni, Steiff, Feetje sowie Joules, Geisha, Blue Effect, Retour und Nordic Label. In den Regalen finden die Kunden zudem eine große Auswahl an kuscheligen

Socken, Strumpfhosen und Mützen sowie Geschenkideen und Mitbringsel. Zu Letzteren gehören etwa Plüschtiere von Steiff und demnächst auch von Jellycat sowie die tierischen Affenzahn-Ruck-

säcke. Diese werden Ruetz zufolge aus jeweils acht recycelten PET- Flaschen gefertigt. Seit Kurzem bietet sie außerdem selbst genähte Unikate wie kuschelige Babynestchen, Bettschlangen und farbenfrohe Tücher an.

Bei der Einrichtung ihres Geschäfts hat die 32-Jährige an alles gedacht: So finden Kunden nicht nur Parkplätze direkt vor der Tür, sondern auch einen barrierefreien Eingang. Dazu gibt es für den Nachwuchs eine Spielecke sowie einen Wickelraum mit Windelvorrat sowie eine Mikrowelle für das Gläschen zwischendurch.

Pünktlich zur Adventszeit hat Ruetz ihren persönlichen „Christmas Countdown“ mit verschiedenen Aktionen eingeläutet. Ein voller Erfolg waren ihr zufolge etwa das Adventskaffee und die Kinderfoto-Aktion an Nikolaus. „Bei Kaffee, Punsch, Plätzchen und Klönschnack war es hier richtig gemütlich“, sagt die Inhaberin. Noch bis Sonnabend, 21. Dezember, läuft die Weihnachtskugelaktion, bei der es Prozente zu gewinnen gibt. Obwohl sich Ruetz mit ihrem Unternehmen Stuhrer Schätzchen von dem Kindermode-Outlet abgrenzen möchte, das zuvor in den Geschäftsräumen zu finden war, lässt sie sich für ihre Kunden dennoch stets besondere Angebote einfallen und lädt zum Stöbern ein.

Infos zum Stuhrer Schätzchen – Mode für Kidz & Teenz gibt es unter www.stuhrer-schaetzchen.de sowie auf Facebook und Instagram. Das Geschäft, Harpstedter Straße 83, hat montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 14 Uhr geöffnet.