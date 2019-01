Lena Meyer-Landrut kehrt zu "The Voice" zurück. (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Vor drei Jahren war sie zuletzt im „The Voice“-Sessel zu sehen. Nun kehrt Lena Meyer-Landrut als Coach der beliebten Castingshow zurück. Mit dem augenzwinkernden Schlachtruf „Mommy is back!“ kündigte die Sängerin ihr Comeback bei „The Voice Kids“ an, wo sie ab Sonntag, 17. Februar (20.15 Uhr), in SAT.1 um junge Talente buhlt. Konkurrenz bekommt sie dabei von den Neulingen Alec Völkel und Sascha Vollmer alias The BossHoss und Sängerin Stefanie Kloß, sowie vom alten „Voice“-Hasen Mark Forster.

Letzterer kommentierte die Aufstockung der Coaches auf vier Teams gewohnt angriffslustig: „Offensichtlich reichen ja zwei Teams nicht aus, um Team Mark Konkurrenz zu machen.“ Meyer-Landrut blickt ihrer Rückkehr gut gelaunt entgegen: „Ich freue mich so sehr, wieder als Coach zurück bei 'The Voice Kids' zu sein“, so die 27-Jährige. Bereits zwischen 2013 und 2016 hatte die gebürtige Hannoveranerin als Jurorin bei „The Voice Kids“ fungiert. Die aktuelle siebte Staffel wird wieder von Thore Schölermann moderiert, dem diesmal erstmals Melissa Khalaj zur Seite steht.