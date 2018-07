Die Skat-AG wird im Namen und auf Initiative des Bremer Skatverbandes in Zusammenarbeit mit der Leitung der Schule Hechelstraße von Manfred Kelch und Hans Hellmann durchgeführt.

Am Ende des vergangenen Schuljahres war es Zeit für die Jungen und Mädchen der Skat-AG, eine eindrucksvolle Urkunde für ihren Lernfleiß überreicht zu bekommen. Das Foto zeigt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Skat-AG, die zu diesem Zeitpunkt nicht mit auf Klassenfahrt gefahren sind.

Wenn die Kinder aus den Sommerferien kommen, können sie nahtlos in die Fortgeschrittenen-Skat-AG wechseln, die schon seit Jahren außerhalb der Unterrichtszeiten der Schulen existiert. In den Ferien sind die Kinder nun auch in der Lage, an lauschigen Abenden mit Muttern, Papa, Oma oder Opa eine Runde Skat zu spielen.