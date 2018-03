Präsident Wladimir Putin habe seinem Militär diesen Auftrag erteilt. In der genannten Zeit solle ein Korridor geöffnet werden, damit eingeschlossene Zivilisten die Stadt verlassen können.

Russland reagierte damit auf Kritik an dem schweren Bombardement auf Ost-Ghuta durch syrische Regierungstruppen. Der UN-Sicherheitsrat hatte am Sonnabend für das Bürgerkriegsland Syrien eine Waffenruhe von 30 Tagen gefordert. Ähnliche humanitäre Feuerpausen hatte es 2016 auch in Aleppo gegeben, ohne dass sich aber an der Rückeroberung der Stadt durch die Truppen von Präsident Baschar al-Assad etwas änderte. Russland und der Iran sind die militärischen Schutzmächte der syrischen Führung. Putin beriet im engsten Kreise seines Sicherheitsrates über die Lage, wie sein Sprecher Dmitri Peskow sagte. Moskau sei besorgt über die fortdauernden Angriffe der in Ost-Ghuta eingekreisten Regierungsgegner auf die Hauptstadt Damaskus. Nach Angaben von syrischen Aktivsten halten sich in Ost-Ghuta bis zu 600 Kämpfer von Al-Kaida auf. Rund 400 000 Menschen sind dort fast vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Der russische Außenminister Sergej Lawrow wies Kritik der USA an dem angeblich brutalen syrisch-russischen Vorgehen zurück. Die USA wollten Syrien nur in kleine Pseudostaaten aufspalten, sagte er der Agentur Interfax zufolge.

Derweil wurde der ehemalige Chef der syrischen Kurdenpartei PYD, Salih Muslim, auf Antrag der Türkei in Tschechien festgenommen. Der 67-Jährige sei in der Nacht zu Sonntag in Prag nach einer Fahndung über Interpol in Gewahrsam genommen worden, teilte eine Polizeisprecherin in Prag mit. Das weitere Vorgehen richte sich nach den Gesetzen über die internationale Justizzusammenarbeit. Die Türkei will Muslims Auslieferung. Ankara hatte den früheren PYD-Chef vor zwei Wochen wegen Mitgliedschaft in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK auf die Terroristenliste gesetzt.