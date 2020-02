"Sex and the city"-Star Chris Noth ist zum zweiten Mal Vater geworden. Jetzt sei es wohl besser, seinen Hintern wieder in Form zu bringen, hatte er im letzten Jahr geschrieben. Schauspielerin Sarah Jessica Parker gehörte zu den ersten Gratulanten. (2008 Getty Images/Dan Kitwood)

Chris Noth, bekannt als „Mr. Big“ aus „Sex and the City“, ist zum zweiten Mal Vater geworden - und das mit 65 Jahren! Auf Instagram verkündete der Schauspieler die Geburt seines zweiten Sohnes Keats. - „Er komme direkt vom Himmel“, schrieb er.

Seit 2002 ist Noth mit der kanadischen Schauspielerin und Sängerin Tara Wilson zusammen. Die beiden lernten sich in der New Yorker Musikbar „The Cutting Room“ kennen, die Noth gehört und in der sie damals arbeitete. Beide haben bereits einen Sohn, Orion. Bei der Ankündigung im letzten Jahr, dass dieser einen Bruder bekomme, schrieb Noth: „Es ist wohl besser, wenn ich meinen Hintern wieder in Form bringe.“

„Oh. Mein. Gott.“

Als eine der Ersten gratulierte ihm übrigens Sarah Jessica Parker, deren große Liebe „Mr. Big“ in „Sex and the City“ spielte: „Oh. Mein. Gott. Ich freue mich so für euch beide“, schrieb sie unter seinen Instagram-Post.