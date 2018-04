Mal das traditionelle Mühlenfest mit großem Kunsthandwerkermarkt an der Aschwardener Windmühle statt. Ab 10.30 Uhr ist die Mühle für Besucher geöffnet. Mitglieder der Mühlenfreunde Aschwarden werden die Besucher durch die voll funktionsfähige Mühle führen. Das Team wird interessierten Besuchern auch gerne Rede und Antwort stehen und Auskunft über die Funktionsweise der alten Windmühle geben. Bei ausreichend Wind werden sich die Mühlenflügel drehen und den Mahlstein in der Mühle antreiben. Von den Einnahmen des Mühlenfestes und den anderen Veranstaltungen wird der Erhalt der Mühle finanziert. 2004 fand die letzte große Restaurierung statt. Damals wurde die Kappe mit ihrem Drehkreuz saniert und die Stahlflügel mit den Jalousieklappen erneuert. In diesem Jahr sind umfangreiche Instandsetzungsarbeiten geplant und die letzten Treppen werden erneuert.

Das Mühlenfest wird um 11 Uhr durch die Jagdhornbläser des Hegerings 3 offiziell eröffnet. Anschließend wird der Rekumer Schifferchor das Publikum mit Liedern von der Waterkant, von Fernweh und der Seefahrt unterhalten.

Wie in jedem Jahr bieten auf dem Gelände vor der Mühle Kunsthandwerker ihre Waren zum Verkauf an. Von 10.30 bis 17 Uhr bieten außerdem regionale Erzeuger Gemüse, hausgemachte Wurstwaren, Honig und Käse an. Der Spinnkreis vom Heimatverein Schwanewede zeigt, wie Schafswolle in alten Zeiten verarbeitet wurde. Weiter gehören selbst hergestellte Liköre, Chutneys, köstliche Marmeladen und Kräuterdips sowie Olivenöl in Bioqualität aus eigener Herstellung zum Angebot. Für die Gartendekoration dürfen Keramikpilze, Holzfiguren, Pflanzschalen aus Beton u. Weidenkränze nicht fehlen. Des Weiteren sind mehrere Stände mit selbstgemachten Schmuckkreationen sowie eine Münzsägerin vertreten. Handwerker lassen sich über die Schulter schauen – etwa ein Schmied oder ein Seiler und Netzmacher, der vor Ort Seile und Stricke anfertigt. Korbwaren, Nistkästen und Futterhäuser gehören ebenfalls zum Angebot. Insgesamt werden über 40 Stände auf dem Platz vor der Windmühle zum Bummeln und Probieren, Fachsimpeln und fröhlichen Klönen einladen.

Für die jungen Mühlenfestbesucher wird unter anderem eine Hüpfburg aufgebaut, und ein riesiger Sandhaufen lädt zum Bauen von Burgen ein. Für das leibliche Wohl sorgen die Mühlenfreunde Aschwarden: Es werden Erbsensuppe und Bratwurst von der Schlachterei Reinke, Berliner und Butterkuchen von der Bäckerei Starke sowie leckere Fischbrötchen angeboten. Auch das extra für diesen Tag von der Bäckerei Starke gebackene Original Aschwardener Mühlenbrot kann erworben werden.

Mit dem Mühlenfest am 1. Mai wird auch wieder die Sommersaison an der Mühle eingeläutet. Ab 6. Mai ist das Mühlencafé wieder an jedem Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet und bietet selbstgebackene Torten und Butterkuchen an. Weitere Veranstaltungen in diesem Jahr sind am 10. Mai der Vatertag an der Aschwardener Mühle, am 20. und 21. Mai (Pfingsten) der Deutsche Mühlentag und am 3. Oktober der Bauern- und Kunsthandwerkermarkt. Mühlenbesichtigungen für Gruppen, Vereine und Schulklassen können nach Absprache organisiert werden. Auf Wunsch ist auch eine Bewirtung möglich. Kontakt gibt es über Telefon 0 42 96 / 13 78 oder die E-Mail-Adresse jhaknuebel@t-online.de.