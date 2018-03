Horn. „Mümmelmann & Co“ lautet das Motto einer Osterausstellung, die von Sonnabend, 10. März, bis Sonntag, 22. April, in der Botanika, Deliusweg 40, zu erleben ist. In der Ausstellung werden unter anderem Kaninchen und schlüpfende Küken gezeigt.

Im selben Zeitraum läuft dort ebenfalls die neue Ausstellung „Farbenpracht der Azaleen“. Besucher können dort die Blütenpracht von Azaleen und Kamelien im Japanischen Garten und im Mendehaus erleben. Dafür wird jeweils der normale Botanika-Eintritt fällig.

Weitere Veranstaltungen locken im März, darunter die Führung unter dem Motto „Frühling im Himalaya“. Diese beginnt am Donnerstag, 15. März, 16 Uhr. Um die Gruppengröße besser abschätzen zu können, bitten die Organisatoren Interessierte, sich anzumelden, zum Beispiel unter der Bremer Telefonnummer 42 70 66 65.

Ende März steht mit einem Auftritt des Bremer Kaffeehaus-Orchesters ein Highlight im japanischen Garten an. Das Kaffeehaus-Orchester spielt am Sonnabend, 24. März, um 18 Uhr. Motto des Abends: „Verdi, Jazz und Azaleen“. Der Eintritt dazu kostet 27 Euro, ermäßigt 13 Euro.

Eine Führung zum Thema Buddhismus mit dem Titel „Gutes Karma?“ startet am Sonnabend, 31. März, um 14 Uhr. Der Treffpunkt ist im Kassenbereich. Am Mittwoch, 28. März, um 14 Uhr, werden im Kaninchenhaus Ostergeschichten vorgelesen.

Für Kinder bietet die Botanika zudem auch wieder ein eigenes Osterferienprogramm an: Vom 19. März bis zum 2. April läuft jeweils montags, mittwochs und freitags um 15 Uhr „Das grüne Ferienquiz“, ein Ratespaß für Große und Kleine. Die Teilnehmer treffen sich dafür jedes Mal an der Forschertreppe im Entdeckerzentrum. Jeweils dienstags und donnerstags, also am 20., 22., 27. und 29. März sowie am 3. April, können Interessierte immer um 15 Uhr der Tierführung „Gibbon, Chamäleon & Co“ beiwohnen. Dabei werden die Affen gefüttert.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es bei der Botanika vor Ort im Deliusweg 40, unter Telefon 04 21 / 42 70 66 65 oder im Internet unter www.botanika-bremen.de.