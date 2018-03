In Münster wird eine Führung durch den St. Paulus-Dom angeboten.

In Münster gibt es eine einstündige Domführung im St. Paulus-Dom, dessen Grundsteinlegung 1225 erfolgte. Neben vielen Altären und Heiligenstatuen ist vor allem auch die astronomische Uhr sehenswert.

Im Anschluss an die Domführung gibt es dann einen geführten Stadtrundgang, bei dem weitere Höhepunkte der Stadt wie der Prinzipalmarkt und die Lambertikirche gezeigt werden. Dabei erfährt man einiges über das im neunten Jahrhundert gegründete Münster. Zur Mittagszeit sind dann in einem Restaurant Plätze reserviert.

Frisch gestärkt fahren die Reiseteilnehmer dann zum Schloss Nordkirchen. Dieses gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Ausflugzielen im Münsterland. Das aus dem 18. Jahrhundert stammende barocke Wasserschloss wurde mit seinem 170 Hektar großen Park nach französischem Vorbild angelegt und ist als Gesamtwerk von internationalem Rang von der Unesco als schutzwürdig anerkannt.

Weitere Reisen in diesem Jahr sind am 12. und 13. Juni eine Zweitagesfahrt nach Kiel mit Laboe und Bootsfahrt im Schwentinetal und auf der Kieler Förde sowie Besuch des Freilichtmuseums Molfsee, am 1. August ein Ausflug nach Norderney einschließlich einer Inselrundfahrt mit der Bömmelbahn sowie vom 4. bis 7. September der Abschluss des Kulturreiseprogramms mit einer Viertagesfahrt nach Worms mit Lorsch, Speyer und der Weinstraße.

Wer Interesse hat oder neugierig auf das vollständige Reiseprogramm mit Preisen und Leistungsbeschreibungen ist, kann sich unter www.heimatverein-platjenwerbe.de im Internet informieren oder Näheres bei der zweiten Vorsitzenden und Reisebeauftragten des Heimatvereins unter der Telefonnummer 04 21 / 63 71 21 erfragen.