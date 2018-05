In der Zeit von 10 bis 18 Uhr kann die noch voll funktionsfähige Wassermühle an der Hasberger Dorfstraße 1 mit stehendem Francis-Turbinen-Antrieb, zwei Mahlgängen und reichhaltiger Ausstattung wie Elevatoren, Mischer, Aspirateur, Trieur und Transmission besichtigt werden. Neben der Mühle selbst gibt es dort auch eine umfangreiche Handmühlensammlung sowie eine Dauerausstellung zum Thema Messen und Wägen zu sehen. Roland Buschmeyer, Vorsitzender der Dörfergemeinschaft Hasbergen, wird an dem Tag zur Verfügung stehen, um Fragen zur Mühle, zum Müllerhandwerk und der Geschichte des Bauwerks zu beantworten. Bei Bedarf werden auch Führungen angeboten. Auch Aktivitäten mit Kindern sind geplant, so stehen etwa wieder mehrere Handmühlen zum Vermahlen von Getreide sowie Getreidesiebe und Mollen bereit. Im Außenbereich werden Kaffee und selbstgebackener Kuchen sowie Bratwurst angeboten.