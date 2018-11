30 Uhr in der Begegnungsstätte Schwanewede in der Ostlandstraße 25, ein gemütlicher musikalischer Abend am Kaminfeuer statt. Eingeladen wird zum Entspannen nach einer vielleicht arbeitsreichen Woche und als guter Start in das Wochenende. Das bunte Programm setzt sich zusammen aus Poesie von Klaus Fitzner, selbstkomponierten Liedern, begleitet mit der Gitarre, von Dagmar Fürstenberg, und romantischer Klaviermusik von Ela Vaismann. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gern entgegengenommen.

Unter dem Titel „Farbvergnügen “ präsentiert Eva Wedemeyer im artforum der Begegnungsstätte am selben Abend ab 19 Uhr in der Begegnungsstätte Schwanewede Acrylbilder mit Porträts, Blumen- und Wassermotiven. Von abstrakt bis real, von formalen Kompositionen bis zu Porträts ist alles vertreten. Die Künstlerin nähert sich ihrem Thema unverkrampft mit natürlicher Souveränität und beleuchtet es auf ihre unverwechselbare Art.

Eva Wedemeyer wurde 1987 in Bremerhaven geboren und lebt in Bremen-Nord. Seit 2014 widmet sie sich der Acrylmalerei. Aquarelle, Skizzen, Porträtzeichnungen und Porzellanmalerei gehören auch in ihr Portfolio. Ihre Bilder waren schon im „Pinökel“ in Bremen-Vegesack, dem Gustav-Heinemann-Bürgerhaus, in der Jacobs University und im Rathaus Schwanewede zu sehen. Weitere Informationen gibt es bei der Begegnungsstätte unter der Telefonnummer 0 42 09 / 20 30 oder unter www.BGSchwanewede.de.