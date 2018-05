30 Uhr in Borgfeld Kurse im Einzel- oder Zweierunterricht angeboten.

Kinder und Erwachsene, die Saxofon oder Klarinette lernen möchten, haben bei der Musikschule Ridder die Gelegenheit, ab sofort in Horn-Lehe Unterricht zu bekommen. Unter der Leitung des Diplom-Musiklehrers Andreas Jänecke werden jeden Montag in der Musikschule Horn in der Leher Heerstraße 189 Kurse im Einzel- oder Zweierunterricht angeboten.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die Gitarre oder E-Gitarre lernen möchten, haben bei der Musikschule Ridder die Gelegenheit, ab sofort in Ritterhude Unterricht zu bekommen. Unter der Leitung des Gitarrenlehrers Johannes Festerling werden jeden Montag in der Ganztagsschule in der Jahnstraße Kurse im Einzel-, Zweier- oder Dreierunterricht angeboten. Leihinstrumente stehen zur Verfügung.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene können bei der Musikschule Ridder ab sofort in Vegesack E-Bass- und Kontrabassunterricht bekommen. Unter der Leitung des Musiklehrers Michael Haupt werden dienstags ab 15 Uhr in der Musikschule Vegesack in der Georg-Gleistein-Straße 60 Kurse im Einzel-, Zweier- oder Dreierunterricht angeboten.

Weitere Auskünfte unter der Telefonnummer 04 21 / 636 77 77 oder per E-Mail an info@musikschule-ridder.de.