Werden für langjährige Mitgliedschaften geehrt (v. l. n. r.): Gerd Scheumer (60 Jahre im Verein), Manfred Stolle und Manfred Geismar (50 Jahre), Ingrid Diers, Heidi Krüger, Gerd Brandt, Karin Hohnholt, Doris Brandt und Heiner Otte (40 Jahre). (Schützenverein Bürstel Immer)

Mit Musik, ­Showeinlage und Kaffeetafel ist der zweite Schützenfesttag eine Veranstaltung für die ganze ­Familie, Jung und Alt.

Zunächst startet der traditionelle Fest­umzug, an dem rund 200 Per­sonen teilnehmen. Um 11.30 Uhr treten die Vereins­aktiven an, um mit musikalischer Unterstützung durch den Ort zu ziehen und ihre Könige aus dem vergangenen Jahr feierlich ­abzuholen. Von der Stüher ­Straße aus geht es zur Bürsteler Straße, wo ein Halt am Ehrenmal eingelegt wird, und zurück. Schützen, die nicht gut zu

Fuß sind, fahren im bunt geschmückten Kremser beim Festumzug mit.

Das Gartenkonzert des Musikvereins Visbek ist am zweiten Schützenfesttag einer von diversen Programmpunkten. (FREI)

Zurück am Festgelände lockt ab 13.30 Uhr eine Kaffeetafel. Um 14 Uhr wird es dann wieder sportlich, wenn auf allen Ständen geschossen wird. Außerdem können sich Festbesucher auf ein Gartenkonzert mit dem Spielmannszug Ganderkesee und dem Musikverein Visbek freuen.

Um 15.45 Uhr folgt ein weiteres Highlight: die jungen Tänzer aus der Gruppe Dance for Kids des TSV Immer-Bürstel unter Übungsleiterin Anna Lampe Pein werden mit einer kleinen Show für Stimmung sorgen. Um 16 Uhr tritt die Ganderkeseer Band Happyness auf.

Um 17.30 Uhr werden die frisch gebackenen Schülerkönige proklamiert. Um 18 Uhr sorgt der Fanfarenzug Vorwärts

Elsfleth für passende Klänge. Um 20 Uhr steht dann der mit

Spannung erwartete Moment auf dem Plan, wenn das neue

Königshaus bekannt gegeben wird. In großer Runde, vor rund 500 Festbesuchern und Vereinsmitgliedern, werden die treffsichersten Schützen feierlich gewürdigt – für viele der Höhepunkt des Wochenendes.

Ab 21 Uhr kann dann auf dem Königsball gefeiert werden. Die alten und die neuen Majestäten werden es sich sicher nicht nehmen lassen, zum Ehrentanz anzutreten.

Der darauf folgende Montag, 23. Juli, steht ganz im Zeichen des Vereins. Dann absolvieren die Aktiven alle gemeinsam ­Antrittsbesuche bei ihren neuen Regenten.