Auf dem Ökomarkt gibt es nicht nur jede Menge Informationen und regionale Produkte zu entdecken – auch einige tierische Highlights werden wieder dabei sein. (Marvin Ibo Güngör)

Am kommenden Wochenende

locken in Verden gleich mehrere Veranstaltungshighlights. Dazu gehören zum einen die Höhepunkte der 20. Jazz- und Bluestage, die vom 21. September bis 23. November stattfinden. Diese eröffnen Die Söhne Hamburgs mit einem Konzert in der Stadthalle. Am Sonnabend startet um 20.30 Uhr die große Jazz-und-Blues-Nacht bei der insgesamt 15 Bands in verschiedenen Locations in ganz Verden zu erleben sind. Am Sonntag findet das Abschlusskonzert des „Jugend jazzt“-Workshops auf dem Rathausplatz statt.

Frühstück und Musik

Volle Straßen, zahlreiche Besucher auch von außerhalb: Ein ähnliches Bild wie beim vergangenen verkaufsoffenen Sonntag wünschen sich die Veranstalter auch dieses Mal. (Björn Hake)

Diese Events begleitet der Kaufmännische Verein zu Verden mit einem spannenden Rahmenprogramm und der Aktion „Verden frühstückt“. Von 10 bis 14 Uhr können sich dabei wieder Freunde und Familien zu einem Frühstück in der heimischen Gastronomie verabreden. Zur Auswahl stehen zahlreiche Variationen von Büfett bis à la carte. Außerdem Kaffeespeziali­täten, Eiskreationen, Tapas und vieles mehr. Begleitet wird die Veranstaltung von 10.30 bis 13.30 Uhr von verschiedenen Jazz- und Blues­künstlern.

Am Sonntag kann ausgiebig gebummelt werden, denn die Verdener Einzelhändler öffnen zum dritten Mal in diesem Jahr ihre Türen zum verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt. Mit dabei ist auch Rainer Schlichtholz mit seinem Geschäft Zugvogel an der Großen Straße 97. Der Experte für Outdoor- und Trekkingausrüstung sowie

Bogensport wird am Sonntag einige Neuheiten präsentieren. „Wir haben ganz neue Stücke des brasilianischen Bogenbauers von Rdarqueria da. Bei der Herstellung seiner Nombre-Bogen verwendet er für die Griffe eine neue Technik, mittels derer er Maisblätter in Epoxidharz einarbeitet“, erklärt der Inhaber. Bei den Produkten handele es sich um leistungsstarke, formschöne Lang- und Recurvebogen.

Ein Griff der neuen brasilianischen Bögen, die das Outdoor- und Bogensportfachgeschäft Zugvogel im Sortiment hat. (Zugvogel)

Vor wenigen Tagen eingetroffen, könnten sie am Sonntag auf der hauseigenen Bogenbahn ausprobiert werden. Ebenfalls neu bei Zugvogel sind die aktuellen Herbst-Winter-Kollektionen der Bekleidungshersteller. Darunter viele neue Outdoorjacken sowie wärmende Produkte, zum Beispiel aus Wolle.

Am Rande der geöffneten Geschäfte gibt es noch mehr zu erleben. So wird der Mitmachzirkus von Luisa Ahrens auf dem Rathausplatz für eine Menge Spaß sorgen. Auch gibt es es Kinderschminken sowie ein historisches Kinderkarussell. Weiterhin haben sich Informationsstände angekündigt.

Regionales auf dem Ökomarkt

Am Lugenstein und Dom bietet der Ökomarkt Verden neben Umweltinformationen regionale Lebensmittel und Produkte von biologisch wirtschaftenden Betrieben an. Darunter Obst, Gemüse, Honig, Brot, Käse und Wein. Greenpeace, Nabu und andere Organisationen informieren an Ständen über ihre Arbeit. Es gibt Spiele für Kinder und Deftiges, Eis sowie Kaffee und Kuchen. Außerdem lädt der Schotte Alasdair MacMillan auf eine Reise durch die Welt keltischer und hawaiianischer Musik sowie Ragtime, Blues und Reggae ein. Der Markt findet von 13 bis 18 Uhr statt.

Parkplätze sind rund um die Innenstadt kostenlos verfügbar, auch das Parkhaus in der Brückstraße wird zu den drei Veranstaltungen geöffnet sein.