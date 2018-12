Weserpark

Musik liegt in der Luft

Ob „Leise rieselt der Schnee“, „Am Weihnachtsbaume“ oder „Rockin’ around the Christmas Tree“ – weihnachtliche Klavierstücke kommen im Weserpark nicht vom Band, sondern auf Rollen daher. Der Pianist Dennis Volk, alias Mister Piano, ist an ausgewählten Tagen (siehe Aktionen) mit seinem Rolling Piano zu Gast im Weserpark.