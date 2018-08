Besonders zu den Konzerten rät Geschäftsführer Heinz-Herrmann Kuhlmann den Besuchern zum frühen Kommen, „denn die Sitzplätze sind bekanntlich äußerst beliebt“.

Das gilt genauso für die auftretenden Künstler als auch für die gut sortierten Biersorten. Direkt aus dem Fass werden beispielsweise Guinness, Kilkenny und Newcastle Brown Ale gezapft. Außerdem gibt es Flaschenbiere, viele besondere Whiskey- und Ginsorten, einige Weine und alkoholfreie Getränke. Und wie es sich für einen Pub nach britischem Vorbild gehört, hängt an der Wand hinter dem Tresen eine Glocke, mit der zu später Stunde die letzte Runde eingeläutet wird. In den kommenden Monaten sind folgende Auftritte geplant: Tom Sharow (21. September), Martin Praetorius (29. September), Matthias Monka (6. Oktober), Richard Smerin (12. und 13. Oktober), Thomas Melzer (19. Oktober), Chris Blevins (26. Oktober), Manuel Preuß (2. November), Mark Bennett (16. November) und Soulfood (24. November). Der Eintritt ist frei.

Zudem ist das Shakespeares auch in der kommenden Spielzeit wieder Schauplatz für die beliebten „Special Mondays“, an denen sich Ensemblemitglieder mit ihrem eigenen Programm vorstellen. So stehen am 3., 10. und 17. September Nathalie Bretschneider, Sarah Kluge und Marko Linke mit „Mein Song“ auf der Bühne des Pubs und singen einige ihrer Lieblingssongs. Musikalisch unterstützt wird das Trio von den Musikern Kevin und Patrick Kuhlmann sowie Michael Haupt.

Die Tickets für die „Special Mondays“ gibt es an der Theaterkasse und online unter www.weyhertheater.de. Das voll klimatisierte Nichtraucher-Lokal hat dienstags bis sonnabends täglich ab

19 Uhr geöffnet.