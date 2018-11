Konzert zum Volkstrauertag

Musikalische Gedenkstunde

Schwanewede. Der Anlass ist so ungewöhnlich wie der Ort: Zum Ende des Ersten Weltkriegs vor genau 100 Jahren gestalten Kirchenchor, Evangeliums-Chor und Orchester der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Johannes Schwanewede am heutigen Volkstrauertag um 17 Uhr eine musikalische Gedenkstunde in der Friedhofskapelle Am Spreeken.