Viele Gäste beim vorweihnachtlichen Konzert der Chorvereinigung Leeste in der Marienkirche

Musikalische Weltreise

FR

Weyhe-Leeste. Am ersten Adventssonntag gab die Chorvereinigung Leeste ein vorweihnachtliches Konzert in der Leester Marienkirche und bereitete damit dem Weihnachtsmarkt neben der Kirche einen stimmungsvollen Abschluss. Auch in diesem Jahr war die Marienkirche von den Chormitgliedern mit Kerzen und Tannengrün – wie immer aus Erich Hüsings Garten – liebevoll geschmückt worden.