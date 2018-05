Außerdem werden in der Ganztagsschule in der Jahnstraße in Ritterhude an jedem Montag Gitarren-Kurse im Einzel-, Zweier- oder Dreierunterricht unter der Leitung von Johannes Festerling angeboten. Leihinstrumente stehen zur Verfügung. Nähere Auskünfte erteilt die Musikschule Ridder unter der Telefonnummer 04 21 / 636 77 77 oder unter der E-Mail-Adresse info@musikschule-ridder.de.