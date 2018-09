Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Musikschul-Konzert für den guten Zweck

Vor Kurzem haben 30 Schülerinnen und Schüler der Musikschule Ridder in der Aula der Grundschule Borgfeld dem Publikum gezeigt, was sie in ihrem Fach gelernt haben. Auf dem Programm des Konzerts standen neben Werken von Pachelbel, Mozart und Beethoven viele bekannte Klassiker, Popsongs und Herbstlieder.