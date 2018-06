Der 24-Jährige soll die Polizei mit Flaschen und Steinen angegriffen haben. (dpa)

Die Polizei hat einen weiteren mutmaßlichen G20-Gewalttäter verhaftet. Der 24-Jährige Hamburger stehe im Verdacht, bei den Krawallen am Rande des Gipfeltreffens der wichtigsten Wirtschaftsnationen im Juli vergangenen Jahres in der Hansestadt mehrfach Beamte angegriffen zu haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Ihm werde schwerer Landfriedensbruch, versuchte gefährliche Körperverletzung und Widerstand gegen sowie tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.

Laut Polizei hat der Mann bei den Protesten im Schanzenviertel und an der Elbphilharmonie aus einer gewalttätigen Menge heraus Flaschen, Steine und eine Holzkiste auf Polizeibeamte geworfen. Die Auswertung von Foto- und Videoaufnahmen habe die Sonderkommission "Schwarzer Block" auf seine Spur geführt.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg hatte den Haftbefehl sowie einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes im Stadtteil Winterhude erwirkt. Dort habe man ihn zwar nicht angetroffen, aber Beweismaterial gesichert, hieß es. Aufgrund von Hinweisen sei der 24-Jährige dann am Donnerstag in Bremen ausfindig gemacht worden. (dpa)