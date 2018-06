Grausiges Familiendrama: Mann sticht seine drei kleinen Kinder nieder – zwei der Jungen überleben nicht

Mutter findet ihre sterbenden Söhne

Andreas Hummel

Altenfeld. Sie kam frisch aus dem Krankenhaus, doch ihre drei Kinder konnte sie nicht mehr freudig in den Arm nehmen: Eine 29-jährige Mutter fand ihre Jungen am Donnerstag blutüberströmt in ihrer Wohnung im thüringischen Altenfeld. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler wurden die Kinder im Alter von einem, drei und vier Jahren von ihrem eigenen Vater nieder­gestochen.